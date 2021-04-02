小琉球喜迎久違「春燕」 清明連假前兩天近滿房

4天清明連假今起展開，屏東離島小琉球迎來久違的「春燕」，連假前兩天的住房率衝到9成，一掃淡季陰霾，加上返鄉掃墓民眾，往返的東琉碼頭今天一早出現搭船人潮，船公司機動增加船班因應；東港警方估計今、明天有近萬人登島，今起在往返的東琉碼頭附近祭出相關交通管制措施，屏東縣政府則呼籲民眾可至新園鄉鹽埔漁港搭交通船前往。

小琉球近年成為新興旅遊景區，去年受新冠肺炎疫情影響，旅客量較前年下滑約三成，今年前3個月搭船往返的旅客數約50萬人次，也較去年同期下滑二成，今年農曆和228連假均未見好轉，一直籠罩在淡季陰霾，這次清明連假前兩天的訂房率一舉衝高到九成，周日也有五至六成， 開心迎回久違的「春燕」。

琉球鄉陳姓民宿業者說，琉球往返本島靠交通船，去年住房率受疫情影響，加上鑽石公主號集體染疫的心理影響，遊客觀光業一片慘澹，即使後來搭船要戴口罩、查核身分證，還是不見回溫，業者競相祭出優惠措施，今年清明房訂房開出紅盤，研判是國內疫情趨緩、天氣轉暖，加上國人仍無法出國旅遊，安排「類出國」的離島度假。