懷第5胎時驚到不知所措 這對夫妻卻從不後悔生5個小孩

少子化問題愈來愈嚴重，育有多名子女的家庭因此顯得特別。高雄市議員李雅芬育有5名子女，她和老公王春生結婚時沒有計畫生幾名子女，一切順其自然，但懷老四和後來懷老五時，李雅芬仍不知所措的哭了，王春生聽到太太報告懷了老五，也驚得手發抖。現在孩子長大了，回首那段育5名兒女的歷程，夫婦倆還是覺得甘多於苦，並強調「從不後悔！一家人聚在一起，熱鬧又溫暖！」

李雅芬和在警界服務的王春生結婚後並沒有計畫生多少個小孩，老大、老二和老三各差一歲。身為警眷，她很「獨立」，生大兒子時先生還在警大讀書，她自己開車從屏東到高雄長庚醫院生產。

「生了兩個兒子，我滿羡慕別人有女兒，所以懷老三去產檢時，第一個問題就問醫生嬰兒是男是女？醫生說是男孩時，我有點失望。」李雅芬說，生完老三，反而沒有一定要生女兒的想法，所以老四的到來讓她覺得意外。

王春生記得接到太太告知懷老四時，正在派出所值勤，李雅芬在電話那頭久久不吭聲，只是哭，他以為出了什麼大事，緊張的不斷問發生什麼事？李雅芬許久才說：「我又有了！」他聽了大大鬆口氣的對老婆說：「有什麼關係！妳又不是沒有生過！」

隔幾年李雅芬懷老五，是另一次意外。這一次，她再度哭著打電話給值勤的王春生，王春生鎮靜安慰老婆：「那就生吧！」但放下電話，他發覺自己雙手一直發抖，第五胎的消息還是很震驚！

就這樣，王春生和李雅芬成為5個孩子的爸媽，王春生的工作很忙，當前立委黃昭順助理的李雅芬也很忙，還好孩子有阿嬤幫忙照顧，夫婦倆比較放心，但也發生過一時忘了孩子的糊塗事。

李雅芬表示，有一次載女兒去幼兒園，邊開邊想選民服務案件，車子開過幼兒園兩個紅綠燈，突然看到女兒還在車上，很驚訝的問女兒：「妳怎麼還在這裡？怎麼沒有下車？」女兒淡定的說：「媽媽是妳開過頭了！」

還有一次，李雅芬忙到晚上10點多回到家，左數右數，4個孩子。「那一個不見了？」她的婆婆提醒她不是要到補習班接老四嗎？她才想起來，馬上開車到補習班，只見老四正專心做功課。她問老四：「沒有看到媽媽媽來接，怎麼不打電話？」兒子說：「我知道媽媽一定會來接我！」這話讓李雅芬既感動又心疼。

李雅芬 不諱言，夫妻是普通的雙薪家庭，養育5名子女有不小的經濟壓力。「我們結婚之初去旅行，住五星飯店，生小孩之後，多生一胎減一星，老五出生後，一家度假只能去露營搭帳篷！」家裡能省的儘量省，大兒子小時候的衣服、嬰兒用品，至少穿用到老三。

王春生說，一家8口如果要住大樓，可能需要上百坪才夠住，那是好幾千萬的豪宅，完全買不起，所以租房子、買房子，只能挑負擔得起的一般透天厝，但都無法讓每個孩子一間房。

5個孩子一起成長，李雅芬自豪的說，孩子們都不偏食， 因為一挑食，一定餓肚子，其他手足很快把菜吃完！孩子感情好，小時候還相互掩護去打電動，後來被阿嬤發現，她拿了「不求人」打了他們屁股幾下；孩子成績不好，她不太在意，但品格一定以最高標準要求。

孩子長大了，她尊重孩子的選擇，像二兒子高中畢業後不想升學，想就業，她就讓他到北部工作，不到一年，老二就說要繼續讀書，也考上科大夜間部，白天去打工。

王春生和李雅芬都說養育5名子女有甘、有苦，現在覺得甘多、苦較少，子女很貼心，會和他們分享工作、學校許多事。李雅芬認為經濟最辛苦的反而是孩子讀幼兒園時，學雜費加起來比大學多，這也是她當議員之後努力促政府在幼兒照顧上多著力的原因，希望減少新手父母的負擔，不怕多生。