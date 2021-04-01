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濃霧攪局！金門清明疏運取消51航班 受影響旅客3278人

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
霧鎖金門，尚義機場今天暫停起降，航班共計取消達51班次，松山機場擠滿想要返鄉的金門鄉親。圖／縣府提供
霧鎖金門，尚義機場今天暫停起降，航班共計取消達51班次，松山機場擠滿想要返鄉的金門鄉親。圖／縣府提供

受濃霧影響，今日金門機場幾乎全天航機暫停起降，航班共計取消達51班次，影響旅客人數合計3278人，民航局協調縣政府及航港局加開專船，預計明天下午2點間由料羅港啟航，載運滯留金門的鄉親旅客回台。

清明連假疏運的第一天竟遇到濃霧來襲，不少旅客都說，真的是難忘的愚人節，但這次是老天爺跟你開玩笑。今天一早金門就濃霧瀰漫，尚義機場上午前都是關場的狀態，好不容易到了中午12點49分有開場，能見度短暫達航機起降標準，但到了14點24分卻又因為濃霧，再度暫停起降，之後就一直處於關場狀態。

金門航空站主任洪念慈表示，期間華信航空有加開一班加班機，但因為濃霧，最後也取消，期間有6架次航班從台灣各機場起飛至金門附近空域，但因雲幕太低或跑道低於起降標準而返航。

為因應今日金門機場關場，縣府除於金門機場及西部5機場設置鄉親服務台服務外，亦協調民航局及航港局本於B計畫主政原則，加開專船1架次，載運400餘位鄉親旅客，預計在今日晚上9點間由基隆港啟航，明日中午左右抵金後，下午將再載運滯留金門的鄉親旅客回台。

另原縣府計畫性專船，則按原表定期程，預計今晚11點由台中港載運400位鄉親返金。

明日縣府團隊仍將持續在台金機場疏運鄉親，將立即協調啟動疏運相關計畫，全力疏運鄉親旅客。

天空不作美，金門一整天都因為濃霧不能起降 ，立委陳玉珍今天也到松山機場關心候機的鄕親，並要求民航局，只要天氣好轉必須多加開班機，並通知請求航空公司的飛機及組員要待命，即使是飛到凌晨，也務必做好疏運的工作 。

金門一整天都因為濃霧不能起降 ，立委陳玉珍今天也到松山機場關心候機的鄉親，並要求民航局，只要天氣好轉必須多加開班機。圖／立委陳玉珍辦公室提供
金門一整天都因為濃霧不能起降 ，立委陳玉珍今天也到松山機場關心候機的鄉親，並要求民航局，只要天氣好轉必須多加開班機。圖／立委陳玉珍辦公室提供
受濃霧影響，今天金門尚義機場一整天飛機都未正常起降，機場到處都是焦急等待的民眾。圖／縣府提供
受濃霧影響，今天金門尚義機場一整天飛機都未正常起降，機場到處都是焦急等待的民眾。圖／縣府提供

金門 松山機場

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