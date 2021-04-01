高市農業局長、海洋局長終拍板 分由張清榮、張漢雄出線

高雄市政府懸缺已久的農業局長及海洋局長人選，今晚拍板將分由大樹區農會幹事張清榮及梓官區漁會總幹事張漢雄雙雙出任，預訂下周二市政會議佈達交接。

高雄市長陳其邁去年補選上任後，農業與海洋二局處首長始終懸缺，外傳陳其邁屬意張清榮任農業局長，張漢雄任海洋局長，傳聞時隔近半年，創晚終於敲定。

知情人士表示，市府為避免農漁會選舉布局生波，這項人事案一直壓到近日兩基層選舉塵埃落定，再順勢定局。這從張漢雄去年底未參與區漁會總幹事候聘登記，張清榮辦理退休，交棒給子弟兵歐幸娟，即可見諸蛛絲馬跡。

陳其邁說，這兩名新任一級主管都是懂地方、懂產業、懂基層的人才，是即戰力。這兩人

皆從基層出身，具備豐富地方行政資歷與產業行銷經驗，專業能力備受肯定，了解地方需求。

近年更在各自職掌的領域中，展現亮眼成績，為積極帶領農漁業轉型，成果非常亮麗。期盼未來持續將高雄的農漁產推往全世界，用創新的態度來提升農漁產的品牌價值，並照顧到農漁民權益，讓農人漁民都沒有後顧之憂。

新任農業局長由張清榮接任，張清榮畢業於屏東高級商工職業學校，擔任大樹鄉農會總幹事多年，同時也為高雄市政府顧問，任內致力於推廣在地農特產，包含行銷金鑽鳳梨，打造大樹為苦瓜王國，以及推動荔枝品種更新，把關玉荷包荔枝品質與加工，成功搶救農會信用部，以堅定態度捍衛農民的利潤，打響農產名號。也積極改造姑山倉庫，推動觀光休閒農業的發展，舉辦鳳荔文化觀光季，讓高雄農業從一級產業，升級為結合生產與觀光的六級產業。