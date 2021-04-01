林智堅今訪陳其邁 高雄新竹交流動物園改造計畫

高雄市壽山動物園與新竹市立動物園交流密切，不但互換動物，高雄市長陳其邁以新竹市立動物園改造經驗，要做為今年6月起壽山動物園改造計畫的參考。新竹市長林智堅今天專程到高雄參觀壽山動物園，兩位市長與同行的民代一起探望新竹與高雄交換的絨鼠和羊駝，並確定以後兩市會有更多交流。

林智堅是第一次到壽山動物園，他在陳其邁及多位議員的陪同下參觀動物園舍。壽山動物園送到新竹市立動物園的羊駝「牛奶」、「咖啡」，毛色不同，林智堅很好奇的問動物保育人員那兩隻羊駝的爸爸媽媽是那一隻，保育人員告知「牛奶」和「咖啡」是同父異母，也告訴林智堅不要惹羊駝生氣，要不然羊駝會吐口水或後踢抗議。林智堅聽了才明白羊駝的危險所在，並說他已被羊駝吐過口水了。

陳其邁和高雄市副市長林欽榮在黑猩猩籠舍前說明壽山動物園以後的改造方向，好奇的黑猩猩爬上籠子上方觀看，陳其邁和林智堅跟黑猩猩揮手。依據觀光局改造動物園的計畫，以後黑猩猩的活動空間會擴大，反而是參觀者要在室內往外觀看黑猩猩活動。

動物園除了改建硬體，包括動物多元種類引入和照顧等的「軟體」也受重視。陳其邁表示，以後會加強與其他動物園的動物交換，像高雄的羊駝跟新竹的絨鼠交換，大家分享不同經驗；壽山動物園獸醫師照顧動物的經驗較豐富，他也跟林智堅講好，兩市獸醫師也可以交流學習。

林智堅強調動物園合作的重要，例如新竹動物園改造期間，動物搬遷安置就受到台北市立動物園和壽山動物園很多協助；國內除了3個公立動物園，還有私立動物園，日後園和園之間會有非常多的動物的交流，動物充實的問題倒不必擔心太多。

對於動物園的角色功能，林智堅說，到動物園不僅是看這些動物，其實更重要的意義是，動物園為一個生命教育的場域，家長應該帶著孩子到動物園認識動物、讓孩子學習尊重動物。