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高人氣「貓貓蟲咖波」來金門 獨家限量好禮等你來拿

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府特別在兒童節連假期間加碼，邀請擁有200多萬粉絲、高人氣的台灣原創插畫「貓貓蟲咖波」來到金門，圖為牠可愛的造型花燈。圖／縣府提供
金門縣政府特別在兒童節連假期間加碼，邀請擁有200多萬粉絲、高人氣的台灣原創插畫「貓貓蟲咖波」來到金門，圖為牠可愛的造型花燈。圖／縣府提供

再過兩天就是兒童節金門縣政府特別在兒童節連假期間加碼，邀請擁有200多萬粉絲、高人氣的台灣原創插畫「貓貓蟲咖波」來到金門參加「金門星光節」，並與粉絲相見歡！在活動期間完成指定任務，即可獲得咖波明信片等限量獨家好禮，體驗療癒系教主的魔力！

台灣首次離島燈會「金門星光節」自3月28日熱鬧展開，燈展及表演活動令遊客驚艷連連，縣府今天表示，4月2日晚上19:30兒童節當日將舉辦粉絲見面會，邀請擁有超過百萬粉絲、堪稱是新一代萌系教主的「貓貓蟲咖波」現身蘭湖燈區舞台，這個可愛的玩偶是台灣本土插畫家亞拉的作品，獵奇又可愛的療癒風格深受大小朋友喜愛，目前人氣在臉書、IG、Youtube頻道加總粉絲已經超過兩百萬人了。

當天粉絲除了可親眼看到「貓貓蟲咖波」之外，在4月2日至4月5日兒童節連假期間晚上19:30至21:30至蘭湖燈區服務台，現場將發送「貓貓蟲咖波著色紙」，或是出示與「貓貓蟲咖波」造型花燈的合照1張，即可領取「貓貓蟲咖波明信片」，數量有限，千萬不要錯過哦！

另於4月2日至4月25日，每週五、六、日及兒童節連假期間，在蘭湖燈區舞台除了有精采的藝人演出及無人機燈光秀外，金門觀光小天使「水獺阿特」也將到場與粉絲同歡，阿特現身時將會發送星光節限定、限量「可愛阿特氣球」！

除了以上期間限定好禮，活動期間也推出AR集章換好禮活動，民眾在活動期間下載「MAKAR」APP，於2個燈區集滿六個章（3個章於瓊林燈區、3個章於蘭湖燈區），並拍照+打卡，即可至蘭湖服務台出示畫面兌換小禮物，數量有限，兌完為止！ 相關資訊可上金門觀光旅遊網查詢(網址:https://kinmen.travel/)。

高人氣的台灣原創插畫「貓貓蟲咖波」將來到金門，在4月2日至4月5日兒童節連假期間晚上19:30至21:30至蘭湖燈區服務台，現場將發送「貓貓蟲咖波著色紙」與「貓貓蟲咖波明信片」。圖／縣府提供
高人氣的台灣原創插畫「貓貓蟲咖波」將來到金門，在4月2日至4月5日兒童節連假期間晚上19:30至21:30至蘭湖燈區服務台，現場將發送「貓貓蟲咖波著色紙」與「貓貓蟲咖波明信片」。圖／縣府提供

金門 兒童節 連假

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