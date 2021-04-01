澎湖花火節將升空 花火體驗館先開跑

2021澎湖國際海上花火節4月22 日展開，澎湖花火體驗館今天率先打頭陣，先睹為快，還結合無人機沉浸式互動花火綻放，近距離欣賞璀璨花火。

縣府旅遊處表示，花火體驗館規劃有沉浸式互動花火體驗、花火裝置藝術與花火文創展售區等區塊。其中，沉浸式互動花火體驗，將花火影像透過投影機投射至大型屏幕與人體感官互動，一次最多可4人一起放煙火看無人機，感受花火綻放燦爛盛況。

館內也打造科技互動新體驗，以揮灑感應LED燈牆創作專屬浪漫花火與四大戰役桌遊等文創商品，館內則有裝置藝術拍照與創意咖啡，打卡還有機會獲得熊大、兔兔等紀念商品等多元體驗。

花火體驗館自今天起至6月30日上，每天上午9時至晚間8時，展開為期3個月的花火互動體驗，一般遊客可自由參觀，15人以上團體則須預約。旅遊處表示，考量目前還是肺炎疫情期，民眾或遊客入館參觀，務必配戴口罩，並接受量體溫，共同防疫，降低傳染風險。