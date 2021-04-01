蒂頭蟲又猖獗 高雄果農擔心影響荔枝外銷

又稱「蒂頭蟲」的荔枝細蛾問題十分嚴重，立委邱議瑩今早在高雄大樹區姑山倉庫舉辦荔枝細蛾防治及荔枝防治用藥現況問題說明會， 找各路專家研商解方，目前防疫檢驗局已開放亞滅培及賽洛寧兩支緊急用藥，但農友擔心緊急用藥日本若不容許，恐影響玉荷包外銷。

荔枝細蛾會造成生蟲和落果的問題，導致收成不佳、損失慘重，農民反映是因為農委會推動農藥減用，禁用以前有效的農藥，開放的新藥對蒂頭蟲沒有防治功效，且已經產生抗藥性。

邱議瑩今天邀集到農委會防檢局長杜文珍、藥毒所長張瑞璋、農糧署分署長羅正宗、高雄農改場長戴順發、大樹區農會總幹事歐幸娟、大樹區荔枝產銷班長尤惠璋及旗山區農會與果農討論荔枝細蛾防治問題。

張瑞璋所長表示，農民雖然覺得以前使用的納乃得農藥較有效，但它屬於劇毒性農藥，衛福部已公告限用，藥毒所已針對廠商提出的新藥加速測試，可望明年底前開放為替代用藥。

防檢局也表示，目前已開放亞滅培及賽洛寧，輪替使用對付蒂頭蟲的抗藥性問題，新藥的安全採收期比較短，可以接近採收時再施用。