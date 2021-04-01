高雄「鳳梨果脆」成功空降愛爾蘭 打開鳳梨新市場

台灣鳳梨銷大陸受阻，全台挺吃鳳梨，但高雄型農蕭旦倫認為，台灣水果要走出去，必須開創不同的模式，他公司開發出的「好結果」鳳梨果脆，濃縮風味的獨特口感，擄獲愛爾蘭參議員威爾森（Diarmuid Wilson）的味蕾，現已銷往歐盟打入國際高端市場。

蕭旦倫開發的鳳梨果脆曾獲選為2018年總統府記者會伴手禮、現在打入愛爾蘭市場，在鳳梨銷售大陸受阻之際，為台灣注入強心劑。

蕭旦倫是高雄市型農，也是一鳴生技公司研發經理，2014年他隨高市農業局赴歐洲考察，發現歐美國家有吃果乾習慣，連早餐的營養片都會加入果乾，於是投入研發，他採用低溫下抽離水分的技術，改變傳統熱烘果乾吃起來溼溼黏黏的口感，且不破壞營養價值，又適度保留鳳梨的原形與香氣，視覺與味覺都讓人驚豔。

蕭旦倫說，台灣電力、人力、水果栽種成本偏高，好吃的鳳梨品種可能也不耐儲運，在國際市場面臨更大的挑戰，因此將鮮果推廣成新農業加工產品，也許以成為外銷替代方案。

且果乾外銷沒有檢疫問題、體積小易保存，在國際食品展推廣時，讓外國人喜愛並留下深刻印象，3年前他即已透過貿易商打入美國超市。今年這一波鳳梨產期加工生產鳳梨果脆，用了20公噸的高雄鳳梨。