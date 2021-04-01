橋檢「溫馨談話室」今啟用 被害人洽公更安心

橋頭地檢署今天上午10點舉行二樓溫馨談話室啟用儀式，為犯罪被害人打造溫暖的洽公環境，檢察長洪信旭表示，期望新的談話室能以同理心貼近被害人需求，降低被害人回憶案發經過時的緊張與焦慮。

橋頭地檢署表示，過去談話室只有冷冰冰桌子、電腦等硬體設備，為配合台灣高等檢察署指示，能以同理心關懷被害人需求，讓犯罪被害人在接受補償金審議流程時感受到溫暖，特別將談話室重新裝潢，加上暖色系抱枕、娃娃及沙發等，當被害人持出席通知單到地檢署，也將由專人引導至談話室。