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橋檢「溫馨談話室」今啟用 被害人洽公更安心
橋頭地檢署今天上午10點舉行二樓溫馨談話室啟用儀式，為犯罪被害人打造溫暖的洽公環境，檢察長洪信旭表示，期望新的談話室能以同理心貼近被害人需求，降低被害人回憶案發經過時的緊張與焦慮。
橋頭地檢署表示，過去談話室只有冷冰冰桌子、電腦等硬體設備，為配合台灣高等檢察署指示，能以同理心關懷被害人需求，讓犯罪被害人在接受補償金審議流程時感受到溫暖，特別將談話室重新裝潢，加上暖色系抱枕、娃娃及沙發等，當被害人持出席通知單到地檢署，也將由專人引導至談話室。
洪信旭及犯罪被害人保護協會臺灣橋頭分會主任委員柯男烈等人出席參與，洪信旭表示，希望以同理心貼近被害人需求，使被害人在經歷傷痛時，也能在各個面向受到友善體貼的對待。柯男烈表示，橋頭分會成立至今，已服務400餘件個案，未來將持續以同理心提供服務。
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