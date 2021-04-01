「港都選物所」搭上鳴日號 高雄行銷觀光工廠見成效

高雄市經發局邀請金曲獎設計師顏伯駿為高雄觀光工廠打造「港都選物所」品牌禮盒，也進入台鐵「鳴日號」行銷，高雄市觀光工廠協會理事長、台灣滷味博物館董事長陳秀卿表示，這波行銷之後，台灣滷味博物館3月份預約人數破5000人，不論散客或團客人數均增加約5成。

經發局長廖泰翔表示，「港都選物所」（Kaohsiung Select）觀光工廠聯名禮盒以「開箱海港、物產滿載」為主題設計，運用奇幻手繪插畫，將高雄海港、山海物產的豐饒氛圍融入於整體視覺，運用左右對開的設計方式讓收到禮盒的人有打開禮物大門的感受，「盼透過美學新能量，帶領在地品牌衝一波。

「港都選物所」禮盒，有「裕賀牛觀光工廠」的古早味牛肉乾、「紅頂穀創穀物文創樂園」的高鈣含鐵黑芝麻糊、「珍芳烏魚子見學工廠」的即食烏魚子隨手包和「宏裕行花枝丸館」的海鮮干貝醬等。。

陳秀卿表示，市府為在地觀光工廠打造「港都選物所」品牌聯合行銷之後，台灣滷味博物館預約人數破5000人，非常有感；觀光工廠寓教娛樂，期盼民眾利用清明（兒童節）連假多到高雄觀光工廠參觀體驗。