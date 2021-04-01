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「我的童書大冒險」屏東演武場展出創作者手稿與作品

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（左）出席「我的童書大冒險」在屏東演武場開展，現場展出4名台灣童書創作者的手稿與作品，將童書創作的歷程立體化、遊戲化，讓親子家庭一起體驗童書從創作到分享的樂趣。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（左）出席「我的童書大冒險」在屏東演武場開展，現場展出4名台灣童書創作者的手稿與作品，將童書創作的歷程立體化、遊戲化，讓親子家庭一起體驗童書從創作到分享的樂趣。記者劉星君／攝影

童書的世界充滿想像與驚喜，令人百讀不厭。一場結合互動式體驗的兒童閱讀主題展「我的童書大冒險」，兒童節前夕在屏東演武場開展，展出4名台灣童書創作者的手稿與作品，將童書創作的歷程立體化、遊戲化，讓親子家庭一起體驗童書從創作到分享的樂趣。

屏東縣政府親子天下合作舉辦「我的童書大冒險×屏東特展」，邀請暢銷作家賴馬、贏得多項國際殊榮屏東作家陳致元、金鼎獎作家王淑芬及新生代作家信子共同聯展，展期即日起至8月31日。

屏東縣長潘孟安說，閱讀是城市進步的動力，屏東縣近年出版的縣府刊物顛覆傳統公部門美學，融入城市的人文地物景，給讀者不同的閱讀感受。同時也編印全台第一套排灣族語教科書繪本、今年及明年將陸續出版魯凱族語及客語教科書，全都出自屏東子弟之手。

潘孟安說，屏東總圖迄今累計進館人次已近60萬人次，目前每周1千本新書上架，有8成以上是兒童繪本，也透過喘息服務、親子共讀，培養全民閱讀風氣。

總監林彥傑說，「我的童書大冒險」展覽以「看完一個展，做完一本書」為設計主軸，是一個真正友善小孩的閲讀展，讓孩子了解一本童書從無到有的過程，作家或插畫家如何發想故事、圖畫搭配，以及編輯印刷成書。

展覽規畫四大展區包括作家星球、畫家星球、編輯星球、印刷星球及展區間的互動體驗，透過AR互動及手作體驗，讓孩子邊玩邊學，深化觀展記憶，促進親子互動。

文化處表示，展覽不只是讓小朋友用眼睛看，更是透過遊戲體驗、動手操作，讓小朋友也能成為充滿創意與想像力的創作者。除了欣賞童書作品，也提供限量手工小書DIY，小朋友可以在迷你小書書頁寫上想說的故事、畫上喜愛的圖案，打造獨一無二的「我的小書」。另在展覽期間周末下午3點辦理故事工作坊，詳細資訊請見文化處官網。

屏東縣長潘孟安（右一）出席「我的童書大冒險」在屏東演武場開展，現場展出4名台灣童書創作者的手稿與作品，將童書創作的歷程立體化、遊戲化，讓親子家庭一起體驗童書從創作到分享的樂趣。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（右一）出席「我的童書大冒險」在屏東演武場開展，現場展出4名台灣童書創作者的手稿與作品，將童書創作的歷程立體化、遊戲化，讓親子家庭一起體驗童書從創作到分享的樂趣。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（中）出席「我的童書大冒險」在屏東演武場開展，現場展出4名台灣童書創作者的手稿與作品，將童書創作的歷程立體化、遊戲化，讓親子家庭一起體驗童書從創作到分享的樂趣。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（中）出席「我的童書大冒險」在屏東演武場開展，現場展出4名台灣童書創作者的手稿與作品，將童書創作的歷程立體化、遊戲化，讓親子家庭一起體驗童書從創作到分享的樂趣。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（後排左四）出席「我的童書大冒險」在屏東演武場開展，現場展出4名台灣童書創作者的手稿與作品，將童書創作的歷程立體化、遊戲化，讓親子家庭一起體驗童書從創作到分享的樂趣。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（後排左四）出席「我的童書大冒險」在屏東演武場開展，現場展出4名台灣童書創作者的手稿與作品，將童書創作的歷程立體化、遊戲化，讓親子家庭一起體驗童書從創作到分享的樂趣。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 童書 親子天下

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