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科技執法屏東火車站取締王 周邊停車場15分鐘免費臨停

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東火車站前執行科技執法，引發民怨，縣府協調周邊停車場提供15分鐘免費臨停。圖／屏東縣府提供
屏東火車站前執行科技執法，引發民怨，縣府協調周邊停車場提供15分鐘免費臨停。圖／屏東縣府提供

屏東交通違規科技執法上路，取締區域停放車輛超過3分鐘，蒐證系統自動錄影拍照依法開罰，屏東火車站前取締件數最多，民眾開車在到車站前繞圈或狹窄道路上車滿為患，屏東縣政府交通旅遊處協調屏東車站周邊路外停車場，即日起免費提供汽車進場15分鐘緩衝，也在「科技執法違規取締」告示牌旁完成掛設「路外停車場進場緩衝15分鐘臨停」告示，民眾多加利用。

屏東縣警察局引進「自動辨識違規停車科技執法」設備，在屏東市6處違停熱點，該系統透過車牌辨識系統，自動判別違規停車車籍資料，若停車超過3分鐘，自動蒐證錄影拍照，車籍資料會匯入科技執法平台，並經認證倘有違規事實即可依法開罰 600元至1200元。實施以來，屏東火車站前西側及東側取締件數最多，引發民眾反彈。

為提供適切臨停空間，方便民眾在屏東火車站周邊接送家人或旅客，屏東縣政府交通旅遊處與台鐵局屏東車站協調周邊路外停車場，建議民眾可運用光復路上(屏東火車站前永發停車場)或公勇路上(屏東火車站西側計時停車場)路外停車場15分鐘入場緩衝時間臨停，待火車抵達再以電話通知出場接送，詳細停車導引說明請洽屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。(https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx?n=A0BAA0D91212CD68)

縣府也提醒民眾，除接送時一定要事先約好時間，避免臨停逾時受罰外，也可以多加利用屏東公車APP、Pbike APP查詢公車班次及租賃站資訊，使用公共運輸返家，節能減碳又便利。

屏東火車站前執行科技執法，引發民怨，縣府協調周邊停車場提供15分鐘免費臨停。圖／本報資料照
屏東火車站前執行科技執法，引發民怨，縣府協調周邊停車場提供15分鐘免費臨停。圖／本報資料照

屏東縣政府 停車場 火車站

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