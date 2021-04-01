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防旗津海岸流失 高市府增建200公尺岸堤

中央社 / 高雄1日電

高市府為防止旗津海岸受浪潮侵蝕、海岸線退縮，並保護海岸資源，水利局啟動天聖宮海岸線保護工程，增設約200公尺堤岸，可避免海岸損害擴大。

高市府觀測旗津海岸流失、沙灘退縮，於2011年起於旗津沙灘興建離岸潛堤及灣澳工程，免於海水侵蝕海岸及沙灘流失。市府水利局區域排水科今天指出，近10年觀測，離岸堤工程產生海岸保護作用，比對監測數據，海岸線沒有太大變化。

另為減緩近天聖宮受侵蝕較嚴重區域海岸防護措施，水利局啟動「旗津三路天聖宮海岸線保護工程」，要再減緩海浪對局部海岸的侵蝕。

水利局今天發布新聞稿指出，「旗津三路天聖宮海岸線保護工程」規劃增設堤岸（擋土牆）約200公尺，預期年底完工，可避免海岸損害擴大。

旗津是高雄市重要的景點，每年有逾500萬人次遊客，市府沿海岸線規劃踩風大道、彩虹教堂、貝殼館、露營區及越野單車練習場等設施，多元休憩功能於假日吸引很多人戲水、嚐鮮。為確保觀光休憩安全，市府除提升遊憩品質、引進觀光投資也增設海工安全設施，減緩海岸侵蝕。

沙灘 露營區 工安

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