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高市圖玩具用書巡迴展 布書玩偶書提供嶄新閱讀體驗
高雄市立圖書館送給小朋友兒童節禮物，4月1日起至年底在高雄、鳳山、岡山和旗山區的57間圖書館，舉辦「玩具用書巡迴展覽」，添購全新兒童布書、玩偶書，款式多元提供大小讀者嶄新閱讀體驗。
高市圖代理館長林奕成表示，兒童布書能夠觸發嬰幼兒五感，是增進寶寶認知能力的最佳管道之一，材質本身具有柔軟及撕不爛的特性，也來是新手爸媽喜愛買給家中小寶貝的首要選擇。為推廣親子共讀，並降低新手爸媽的消費負擔，高市圖提供多元的兒童布書。針對家長最關心的圖書衛生問題，也採取了高標準的清潔措施，讓小朋友玩得開心、家長也安心。
在「玩具用書巡迴展覽」中，館員每天會於玩具書使用後，用酒精擦拭消毒，並將清潔時間清楚標示於圖書外袋，供民眾辨識。另外採取閉架式的閱覽取書方式，提供讀者安全衛生的讀物，並定期將布書委託專業廠商清洗，以多道清潔消毒程序，加上持續加強宣導各分館玩具用書的清潔方式，落實相關公共衛生措施。
讀者郭媽媽表示，有些寶寶書真的不便宜，家長之間互相換閱是一種方式，不過難免會擔心安全衛生問題，市圖若能做好借閱後的消毒，爸爸媽媽會放心許多。
高市圖表示，透過「玩具用書巡迴列車」的服務，讓高雄市各區的讀者都有機會使用到玩具用書的珍貴資源，歡迎家長多加利用，用閱讀陪伴孩子成長。高市圖「玩具用書巡迴展覽」相關資訊公布於高雄市立圖書館官網https://www.ksml.edu.tw/。
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