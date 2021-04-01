社工「奇幻旅程」長輩跳街舞展自信、她協助找失散家人
「擔任社工日子是場奇幻旅程！」屏東縣社會處長青科社工廖尉君，今年獲衛福部績優社工獎，她感動說，去年在關懷據點推動長輩跳街舞，讓長輩們找回自信，丟掉拐杖；今年獲南高屏社工資深敬業獎入圍的督導劉靖琪，從事社工20年，她不放棄任何小細節，曾協助一名身障阿嬤找回失散30多年家人，她相信「陪伴不放棄，堅信社會仍有善的一面」。
每年4月2日是社工日，29歲的廖尉君來自來義鄉古樓村排灣族，她笑說，小時候超叛逆，成績不佳，她平日負責社區關懷據點，她不斷創新，發想新方案，擾動社區，去年發想讓關懷據點長輩們跳街舞，長輩們從排斥到接受，如今有長輩丟掉柺杖，重新站起來，讓她超感動。
廖尉君說，去年舉辦銀閃閃青銀共舞後，一名社區長輩88歲的張阿嬤決定丟掉柺杖，膝蓋做小手術後，如今正常行走，練好身體，變得超有自信，臉上露出滿滿的笑容，「再辛苦都值得」。
去年獲得衛福部績優社工、今年入圍南高屏社工資深敬業獎的督導劉靖琪，她原本在少年法院擔任心理輔導員，後來進入屏東縣府社會處，從社會救助、身障，到社工科，她秉持著多一份細心與觀察，她曾協助身障阿嬤，幫阿嬤找到失散30多年的家人，如今她扮演督導角色，期勉社工，不要放棄任何可能改變機會，一定會看到社會善的一面。
社會處督導周祝滿，今年獲得衛福部資深敬業獎，從事社工20年，長期協助家暴、性侵害個案，陪伴個案，她觀察，早期申請保護令等於離婚這種錯誤觀念，如今已改變；社工鄞湘予入圍南高屏明日之星，屏科大社工系畢業，她從事社工不到兩年，負責脆弱家庭，每遇到個案都是挑戰，即使有時沮喪，她期勉「社工的存在可以帶給案家力量，終有一天會改變」。
屏東家扶中心資深社工師劉怡婷今年獲得衛福部表揚績優社工獎，她住在高雄，往返屏東來回車程60公里，12年來不間斷，穿梭鄉間從事兒少保護服務。劉怡婷笑說，社工「自肥」的工作，工作壓力、緊張、為個案焦慮，不知不覺身體吃進這些情緒，體重再也回不去了；但真正自肥的意思是，社工是助人的專業工作者，從受助者的回饋得到力量。
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