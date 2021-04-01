金門將回收木材做成「坦克車」 小朋友直呼最讚的禮物

最特別的兒童節禮物！林務所與金門縣環保局與台灣電力公司金門區營業處合作，以各單位回收的木料及廢棄輪胎，製作3台超可愛的坦克車，近日放置在森林公園中，吸引不少學校帶著學童來此戶外教學，小朋友在坦克車上，爬上爬下的，相當開心。

林務所所長鐘立偉表示，今年兒童節前夕，特別請所裡的木工班製作復古版的坦克車，希望能讓放假的孩童有新的遊憩設備可以使用，這個想法獲得金門縣環保局及台灣電力公司金門區營業處的支持，大家協力支援報廢的機車輪胎、回收的木橫擔及林務所過往春節布置回收的木材，重新拼湊成一大兩小的坦克車，除了油漆、螺絲跟少部分的木板，幾乎都是以回收材料組裝而成。

木工廠吳有祥班長說明，因為自己有5個孫子，知道要做兒童節禮物的時候，就希望製作出可以推著跑的坦克車，經與同事陳篤驫等人的努力，先完成大台的，再製作可以推著跑的小坦克，金門過去是戰地，軍事設施給人感覺比較嚴肅，也希望透過這些可愛的坦克，讓金門的孩童能了解這個島嶼特殊的歷史。

吳有祥也提醒，受限於既有回收材料的規格，孩童在攀爬時會有些挑戰，建議家長最好在旁邊跟孩子一起體驗，與孩子一起互動，但為了延長坦克的使用壽命，請勿做出類似在吊在砲管上等危險動作。