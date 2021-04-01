連假墾丁辦台灣祭演唱會 警方請民眾避開交通地雷

墾丁春天音樂季去年停辦，屏東縣政府為恢復音樂能量與人潮，1日至3日舉辦「台灣祭」音樂會，讓墾丁清明連假住宿客滿，屏東警方表示，預期車潮湧，民眾要避開交通地雷。

縣府今天起到3日在墾丁大灣舉辦「台灣祭」音樂會，再加上這幾天屏東天氣晴朗，墾丁核心區旅宿今天及連假前2天，旅宿多滿房，枋寮警分局表示，警方已針對夜間人潮集中的墾丁大街，援例規畫「3階段管制」執行管制措施。

警方表示，人潮如果沒有滿溢到大街車道，將採一般假期狀況的人車分道，對可能出現人潮的路段，將在各路口實施號誌長綠，必要時實施南下由車城海口泊逸飯店右轉車城濱海景觀道路疏導措施。

警方表示，台東及屏東恆春半島在春節和228連假都湧入大批人潮，必經的台1線（屏鵝公路）枋山楓港至枋寮段連續多天大塞車，清明連假用路人憂心塞車噩夢重演，警方循往例將在不同時段祭出調撥和分流疏導措施，並強力取締行駛機慢車道和路肩違規行為，也請民眾盡量避開塞車地雷時段。

警方推估，清明4天連假台1線南下車潮主要在前兩天的上午至下午，每小時可能高達3000輛，將以調撥車道因應紓解；北返車潮集中在後兩天的下午至晚上時段，第一個車流交會點是台9線及台1線匯流的枋山楓港。

警方指出，有鑑於前兩個連假的北返車潮塞到深夜，被用路人罵翻，後兩天將測試儀控分流和相關管制措施，以疏解每逢假期北返就壅的窘況。