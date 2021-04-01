不一樣的兒童節禮物 金門小朋友玩拼裝坦克

趕在兒童節前夕，金門縣林務所拼裝3台可愛坦克車，近日多名學童到森林公園參觀遊玩，開心極了。林務所表示，連假後坦克車將搬到金門植物園，盼能成為林務所新打卡夯點。

金門縣林務所長鐘立偉表示，今年兒童節加上清明節假期，共有4天連續假期，特別請所裡木工班製作復古版坦克車，希望能讓放假的孩童有新的遊憩設備可以使用。

林務所的想法獲得金門縣環保局及台灣電力公司金門區營業處的支持，大家協力支援報廢的機車輪胎、回收的電桿木橫擔及林務所過往春節布置回收的木材，重新拼湊成一大兩小的坦克車。除了油漆、螺絲和少部分木板，幾乎都是以回收材料組裝而成。

鐘立偉說，由於坦克車造型充滿童趣又能攀爬互動，讓到所裡參訪的學童驚豔，林務所歡迎民眾及遊客前來拍照，但提醒這是設計給孩童使用的，「座艙」空間偏小，切勿有「互相傷害」的行為，更希望家長能放下手機，陪著孩童一起遊樂。

林務所木工廠班長吳有祥說，自己有5個孫子，得知要製作兒童節禮物時，特別希望製作可以推著跑的坦克車；他與同事先完成大台坦克車，再打造可以推著跑的小坦克。他說，金門過去是戰地，軍事設施給人感覺比較嚴肅，也希望透過這些可愛的坦克，讓金門孩童能了解這個島嶼特殊的歷史。

不過，受限於既有回收材料的規格，孩童在攀爬時會有些挑戰，林務所建議家長在旁跟著孩子一起體驗，與孩子互動；而且為了延長坦克車的使用壽命，請勿做出類似吊在砲管上等危險動作。

林務所經理課代理課長謝珏蘋補充，木構材料有使用壽命，林務所會有專人定期檢查，在連假期間小坦克就放在林務所道路上，民眾可以自行使用。她說，坦克車完成階段性任務後，將搬到金門植物園森林中，任由爬藤植物攀附，期待能出現「綠色武裝森林」裝置藝術感，成為另一個林務所的打卡點。