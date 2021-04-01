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親子天下「我的童書大冒險」 屏東演武場展出

中央社 / 屏東縣1日電

屏東縣政府親子天下合作舉辦的「我的童書大冒險 屏東特展」，邀請作家賴馬、陳致元、王淑芬及信子共同聯展，展期今天起至8月31日，這是親子天下這項展覽首度移出台北。

縣政府文化處今天舉行揭幕儀式，縣長潘孟安表示，閱讀是城市進步的動力，縣政府這幾年推廣閱讀，每週全縣有1000本新書上架，在屏東縣總圖書館上架的新書有8成是兒童繪本，每週二在總圖也有家長的喘息服務。

潘孟安表示，屏東縣已出版少數民族教科書，目前排灣族的教科書已出版，魯凱族和客語教科書分別將在年底和明年出版，縣府用政策導入城市小事，包括人事地景。

文化處表示，「我的童書大冒險」展出暢銷作家賴馬、贏得多項國際殊榮屏東作家陳致元、金鼎獎作家王淑芬及新生代作家信子的手稿與作品，將童書創作的歷程立體化、遊戲化，讓親子家庭一起體驗童書從創作到分享的樂趣。

文化處表示，展覽規劃4大展區包括作家星球、畫家星球、編輯星球、印刷星球及展區間的互動體驗，透過AR互動及手作體驗，讓孩子邊玩邊學，讓孩子了解一本童書從無到有的過程，作家或插畫家如何發想故事、圖畫搭配及印刷成書。

文化處指出，展覽期間提供限量手工小書DIY，小朋友可以在迷你小書書頁寫上想說的故事、畫上喜愛的圖案，週末下午3時有辦理故事工作坊。

屏東縣政府 童書 親子天下

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