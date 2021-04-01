官版和民間屏東「第一鮪」 身價卻是天差地遠

屏東黑鮪魚文化觀光季的重頭戲「第一鮪」拍賣4月4日上午將在東港魚市場登場，預料可破去年每公斤9000元標得的最高價紀錄，估計身價在200萬上下；但東港魚市場昨天已有另類的「第一尾」黑鮪競標，重213.8公斤的黑鮪最後以每公斤1960元、總價近42萬售出；兩個「第一鮪」身價之所以大不同，漁會工作人員表示，官方認定的「第一鮪」拍出超高價，主要是有官方和民間贊助的公益和宣傳性質，民間則依市場機制。

東港區漁會說，縣府規定的「第一鮪」，限定為延繩釣漁船在台灣沿近海200浬內捕獲，須重180公斤以上且活魚起鉤，最速返港者；今年「第一鮪」由3月28日通報、29日返港的琉球籍漁船滿吉財號獲得，30日驗明正身，另艘漁船金展祥號於27日已回報釣獲黑鮪，因捕獲位置在200浬外而失之交臂；4月4日上午將在東港魚市場拍賣，由縣長潘孟安主持。

金展祥號釣獲重213.8公斤的黑鮪昨天在東港魚市場競標，也是今年首尾進港競標的黑鮪，從1000元起標，最後以每公斤1960元、總價近42萬賣出；工作人員說，這種「第一尾」雖不會像官方認定的「第一鮪」有極高身價，但目前市面上罕見，只要不是死魚起鉤，基本上單價都不會低，且破200公斤算是頗大尾，價格和去年均價400元上下比較，算是不錯。