清明台金疏運管制首日 金門濃霧班機大亂

金門今天濃霧，尚義機場上午關場，金門航空站預估中午天候好轉，才能恢復正常起降。縣政府已協請航空公司放大機型，增加輸運能量，並啟動加班機，甚至請求軍機協助載運。

清明節連續假期2日開始，台金空中航運空管制期間從今天展開；但今天金門全島依然濃霧瀰漫，上午班機全部取消。不少在金門工作打算返台的民眾，以及計劃返回金門祭祖的民眾行程受阻，在機場著急不已。

金門縣府表示，已協請航空公司放大機型，增加輸運能量，並在天候允許下，啟動加班機，甚至請求軍機協助載運旅客。縣長楊鎮浯表示，因應清明連假，縣府相關的A、B、C輸運備案都在待命中。

此外，今天晚間11時從台中開航的金門快輪清明包船，還有空位；縣府啟動B計畫，將會加開一船班，務必將所有旅客及民眾親疏運返鄉。

每年3月到5月是金門霧季，今年從3月底以來，一再出現濃霧，台金線對外交通大受影響，連金門本島與烈嶼鄉的交通航也暫時停航。昨天白天好不容易恢復正常起降，疏運7000多名旅客，入夜後濃霧再起，立榮航空取消180座加大型班機1架次，超過200人無機可搭。

金門航空站表示，尚義機場座落在低窪地帶，霧氣尤其難以排散，自昨晚9時以後，平流霧湧進，在暖空氣擴散作用下濕度加大，機場跑道能見度只有200公尺左右，今早只有250公尺，遠不及起降標準的750公尺。

航空站表示，根據氣象資料，預估在中午左右才可望霧氣消散，有望恢復正常起降。

濃霧造成班機大亂，許多民眾關心航班動態，紛紛上網查詢，也使得金門航空站官網爆量，網民抱怨難以進入。