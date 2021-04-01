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海浪嚴重侵蝕旗津海岸 高市府增200米長堤護岸

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市水利局建海堤保護旗津海岸。圖／高雄市水利局提供
高雄市水利局建海堤保護旗津海岸。圖／高雄市水利局提供

高雄市旗津海岸受到海浪侵蝕，海岸塌陷後退，高市府水利局向水利署爭取到「旗津三路天聖宮海岸線保護工程」補助款1200萬元，開始進行防護工程，增設200公尺長的堤岸以保護海岸。

水利局表示，旗津海岸是高雄重要光觀景點之一，市府在沿線規畫了踩風大道、彩虹教堂、貝殼館、露營區和越野單車練習場，也有單車步道橫貫整個海岸；但旗津海岸遭受海浪侵蝕嚴重，為了防止休憩設施受損而影響觀光產業，近年水利局沿海岸陸續增設海工構造物，市長陳其邁相當重視旗津海岸受侵蝕的問題，期望透過保護工程打造旗津成為更具安全魅力的觀光島。

水利局表示，水利署補助「旗津三路天聖宮海岸線保護工程」，在天聖宮受侵蝕較嚴重區域加強海岸防護措施，增設堤岸長度約200公尺，預期工程完工後，可避免海岸損害再擴大；此外，已進行的海域監測作業監測到海岸已有一定沙灘寬度生成，後續將持續監測，以在發現受侵蝕疑慮時及時因應。

高雄市旗津海岸受到海浪侵蝕嚴重，高市水利局建海堤保護旗津海岸。圖／高雄市水利局提供
高雄市旗津海岸受到海浪侵蝕嚴重，高市水利局建海堤保護旗津海岸。圖／高雄市水利局提供
高雄市旗津海岸受到海浪侵蝕嚴重。圖／高雄市水利局提供
高雄市旗津海岸受到海浪侵蝕嚴重。圖／高雄市水利局提供

單車 水利署 露營區

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