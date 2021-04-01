海浪嚴重侵蝕旗津海岸 高市府增200米長堤護岸

高雄市旗津海岸受到海浪侵蝕，海岸塌陷後退，高市府水利局向水利署爭取到「旗津三路天聖宮海岸線保護工程」補助款1200萬元，開始進行防護工程，增設200公尺長的堤岸以保護海岸。

水利局表示，旗津海岸是高雄重要光觀景點之一，市府在沿線規畫了踩風大道、彩虹教堂、貝殼館、露營區和越野單車練習場，也有單車步道橫貫整個海岸；但旗津海岸遭受海浪侵蝕嚴重，為了防止休憩設施受損而影響觀光產業，近年水利局沿海岸陸續增設海工構造物，市長陳其邁相當重視旗津海岸受侵蝕的問題，期望透過保護工程打造旗津成為更具安全魅力的觀光島。