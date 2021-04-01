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屏鵝公路清明連假預期湧車潮 塞車地雷時段報你知
疫情趨緩加上出國旅遊未解封，台東及屏東恆春半島在春節和228連假均湧入大批人潮，必經的台1線（屏鵝公路）枋山楓港至枋寮段連續多天大塞車；清明4天連假明天登場，墾丁核心區旅宿前兩天多滿房，台東縣也開出紅盤，用路人憂心塞車噩夢重演，警方循往例在不同時段祭出調撥和分流疏導措施，並強力取締行駛機慢車道和路肩違規行為，也請民眾盡量避開塞車地雷時段。
警方推估，距228連假已超過1個月，近期疫情趨緩，南部天氣晴朗、氣候轉暖，清明4天連假前往台東及屏東墾丁的返鄉掃墓和出遊潮，台1線南下車潮主要在前兩天的上午至下午，每小時高達3000輛，以調撥車道因應紓解；北返車潮集中在後兩天的下午至晚上時段，第一個車流交會點是台9線及台1線匯流的枋山楓港，有鑑於前兩個連假的北返車潮塞到深夜，被用路人罵翻，後兩天將測試儀控分流和相關管制措施，以疏解每逢假期北返就壅的窘況。
枋寮警方為紓解台1線436.5至445.5公里（枋寮建興五岔路口至內獅）易壅塞路段車流，視狀況實施調撥車道時段及路段，沿線分隔島缺口封閉，禁止車輛穿越及迴轉，並配合智慧控燈，視車流啟動南下調撥車道；後兩天午後開始的北返車流，則實施「北上機車道、慢車道強制分隔」措施，避免汽車駕駛人佔用機車道和路肩，衍生事故壅塞，也請民眾盡量避開塞車地雷時段。
墾丁是國旅度假勝地，加上縣府舉辦的「台灣祭」音樂會2、3日在墾丁大灣熱力開唱，墾丁核心區旅宿明後兩天多滿房，恆春警方針對夜間人潮集中的墾丁大街，援例規畫「三階段管制」執行管制措施，如人潮如非滿溢至大街車道，將採一般假期狀況的人車分道，對可能出現人潮的路段，將在各路口實施號誌長綠，必要時實施南下由車城海口泊逸飯店右轉車城濱海景觀道路紓導措施。
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