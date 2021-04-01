屏鵝公路清明連假預期湧車潮 塞車地雷時段報你知

疫情趨緩加上出國旅遊未解封，台東及屏東恆春半島在春節和228連假均湧入大批人潮，必經的台1線（屏鵝公路）枋山楓港至枋寮段連續多天大塞車；清明4天連假明天登場，墾丁核心區旅宿前兩天多滿房，台東縣也開出紅盤，用路人憂心塞車噩夢重演，警方循往例在不同時段祭出調撥和分流疏導措施，並強力取締行駛機慢車道和路肩違規行為，也請民眾盡量避開塞車地雷時段。

警方推估，距228連假已超過1個月，近期疫情趨緩，南部天氣晴朗、氣候轉暖，清明4天連假前往台東及屏東墾丁的返鄉掃墓和出遊潮，台1線南下車潮主要在前兩天的上午至下午，每小時高達3000輛，以調撥車道因應紓解；北返車潮集中在後兩天的下午至晚上時段，第一個車流交會點是台9線及台1線匯流的枋山楓港，有鑑於前兩個連假的北返車潮塞到深夜，被用路人罵翻，後兩天將測試儀控分流和相關管制措施，以疏解每逢假期北返就壅的窘況。

枋寮警方為紓解台1線436.5至445.5公里（枋寮建興五岔路口至內獅）易壅塞路段車流，視狀況實施調撥車道時段及路段，沿線分隔島缺口封閉，禁止車輛穿越及迴轉，並配合智慧控燈，視車流啟動南下調撥車道；後兩天午後開始的北返車流，則實施「北上機車道、慢車道強制分隔」措施，避免汽車駕駛人佔用機車道和路肩，衍生事故壅塞，也請民眾盡量避開塞車地雷時段。