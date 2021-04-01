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疫後如何面對生活日常 來駁二「不安的堡壘」找答案

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
曾獲高雄獎的藝術家張致中作品「高雄之光」，也在此次「不安的堡壘」特展中展出。記者王昭月／攝影
曾獲高雄獎的藝術家張致中作品「高雄之光」，也在此次「不安的堡壘」特展中展出。記者王昭月／攝影

2020年新冠肺炎在全球蔓延，國際局勢、地方政治、民生經濟或公共衛生都面臨前所未有動盪，高雄駁二藝術特區即起推出「不安的堡壘：疫情後的我們」特展，邀國內外藝術家以不同視角詮釋疫情爆發後，如何面對不尋常的日常， 民眾可前來找尋與如何與疫情共存的答案。

「不安的堡壘：疫情後的我們」邀羅禾淋擔綱策展，即日起至8月29日在駁二大勇區C5倉庫展出，觀展民眾從通過展覽入口的安檢門，即能透過錄像及互動裝置在「速度加速，又不失速」的社會狀態下，尋找與疫情共存的可能。

高市文化局長王文翠表示，去年各國共同對抗新冠肺炎，後疫情時代的種種體會，也成為藝術家們創作的靈感。台灣防疫有成，生活衝擊較小，但仍時刻關注全球的疫情發展，高市文化局因此以「疫情後的我們」為題，邀7組台灣藝術家及11組國外藝術家參與展出，也與俄羅斯Now&After新媒體藝術中心合作，以不同觀點詮釋疫情爆發後如何面對不尋常的日常。

策展人羅禾淋表示，封鎖的現實世界與居家隔離，讓資訊虛擬化、線上化更為快速，「我們以為疫情帶來的是喘息與緩步，實際上為了對抗新冠肺炎，整個世界反而加速運轉」。

這次展出透過開放式的命題，述說後疫情時代的生活法則，其中俄羅斯Now&After新媒體藝術中心以「疫情時代」為主題，展出多名國際藝術家的錄像作品，對於封鎖國境的當下，是一種國際串聯的新展覽模式。

台灣錄像藝術先鋒袁廣鳴，以錄像作品隱喻人們的生存狀態，第一代台灣當代藝術家吳天章，首度公開新作「港口情歌」，點出台灣當前國族認同問題。有電互動團隊以即時互動影像提醒人們需要維持安全社交距離。水谷藝術這次邀請鼓山高中同學參與展出，由學生們想像並彩繪病毒的樣貌。

4月2日下午2點30分將舉辦與Now&After新媒體藝術中心總監Marina Fomenko跨國連線對談及藝術家void的音像編碼演出，後續多場相關講座資訊，民眾可至駁二官網查詢。

袁廣鳴錄像作品「棲居如詩」，在一片安穩溫馨的畫面突然爆炸，帶來視覺震撼。記者王昭月／攝影
袁廣鳴錄像作品「棲居如詩」，在一片安穩溫馨的畫面突然爆炸，帶來視覺震撼。記者王昭月／攝影
吳天章新作「港口情歌」在港口邊的駁二特區首次發表。記者王昭月／攝影
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疫情 藝術家 新冠肺炎

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