濃霧攪局！金門尚義機場又關場 上午班機幾乎都取消
霧鎖金門！明天就是清明連假展開，但今天一早金門又起濃霧，上午6點多到8點，能見度僅從100公尺進步到200公尺，機場跑道看不到底，上午的班機起降都受到影響而取消，預估大概要中午左右，飛機才有可能恢復正常起降。
金門航空站表示，這兩天都吹南風，空氣的濕度很高，昨晚就起大霧，且持續到清晨都未好轉，能見度僅有100至200公尺，還不時飄起毛毛雨，表訂10點前的往台灣的班機已全都取消。
由於昨晚立榮往台北的大飛機因為濃霧取消，機場滯留了將近200人，今天一早機場就擠滿了排隊等待候補的旅客，大家看著濃霧，也只能猛搖頭。
據消息人士表示，今天空氣中的水氣很重，站在戶外，身上的衣服都會潮濕起來，預估上午開場的機會不大，可能要等中午過後，若有太陽出現，濃霧才可能消散。
金門縣政府也表示，金門機場目前關場，氣象中心預報今日金門天氣接近中午有機會開場，縣府已協調航空公司運能，如天候狀況允許，立即協調啟動所有加班機及軍機運能，務必將所有旅客及鄉親疏運返鄉。
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