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高市推掃墓祭祖專車 估連假景點車流量多3成

中央社 / 高雄1日電

清明連假2日起共4天，配合掃墓，高市啟動免費祭祖專車，建議民眾多利用以避免塞車；至於景點方面，交通局估計周邊車流量會較一般假日增加2至3成，西子灣、駁二車潮多。

清明節假期2日至5日，返鄉、旅遊及掃墓交通會有高峰量，交通局整理出交通幹道部分，4月2日總流量最高，含觀光人潮、返鄉掃墓車流，中正路雙向及大中路西向車多情形最為明顯，流量會比一般假日增加5%至10%。

景點周邊集中在3日及4日流量多，預計流量較一般假日增加2成到3成；西子灣、駁二、旗津及壽山等景點車流多，車潮多的時段是上午11時至下午6時。

另外，還有壽山元亨寺周邊，除了觀光車流也會有祭祖車潮，佛光山周邊車潮也會集中在上午10時至中午時段，下午4時會再現大量車潮。

祭祖專車方面，民政局規劃2日至4日上午7時至下午4時於都會公園捷運站4號出口處有開往深水山公墓及軍人忠烈祠的免費專車，另外從軍人忠烈祠站也提供區內26墓區站隨招隨停服務。

至於觀光景點停車方面，交通局說明包括駁二特區、西子灣與旗津周邊停車場空間有限，呼籲民眾多搭乘公共運輸或途中轉乘捷運再步行前往各景點。

鼓勵民眾搭乘公共運輸，高雄市輪船公司於4月2日上午10時起，於鼓山輪渡站舉辦「歡渡旗鼓‧好好刮」活動，民眾付費搭乘鼓山往旗津渡輪者可獲得刮刮卡1張，獎項有餐券、住宿券、樂園暢遊券等，最大獎是國內不限航點機票，歡迎民眾搭渡輪拿好禮。

車潮 駁二 公共運輸

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