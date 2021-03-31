金門議會預算審議程序問題？縣府自力救濟將函報內政部

金門縣110年度總預算案於昨日三讀通過，縣府遭刪除及凍結近20億元預算，約佔總預算的六分之一，府會不合的傳言正式檯面化，金門縣府今天表示，將以預算審議過程，審議程序有重大明顯之瑕疵為理由，函報內政部，希望有轉圜的餘地。

金門縣府表示，此次被刪減的預算，其中以金門的兩大命脈觀光和金酒，所佔比例最重，不乏地區重大經濟建設及中央補助計畫，影響縣政運作甚鉅。

縣府民政處長蔡西湖表示，依地方制度法第40條之規定，縣(市)政府預算案應於會計年度開始2個月前送達縣(市)議會，縣(市)議會應於會計年度開始一個月前審議完成。， 金門縣政府業於109年9月17日將總預算案函送議會，惟議會未能於法定時程內審議通過，使今年度諸多施政計畫與建設無法啟動。

民政處說，總預算近日雖已三讀完成，但在審議過程中存在諸多疑慮， 甚至引起議員之質疑，致使年度預算延宕及施政停擺，實非縣民之福。由於預算審議過程有違金門縣議會議事規則第26條至第28條規定之虞，屬於重大明顯之瑕疵，關於此節，縣府將特函陳報內政部。

縣府強調，將本於初衷，堅持民生建設到底，為鄉親謀求最大福祉。