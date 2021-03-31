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影／蘇貞昌出席台南鹽田太陽光電場啟用 受訪回應時事
行政院長蘇貞昌與經濟部長王美花等人今天下午出席台南鹽田太陽光電場啟用儀式，這也是台灣目前最大的地面太陽能發電場，一年能提供2億度電，足夠五萬家戶整年用電，而且相關光電與機電設備全面MIT，創造值得國人驕傲的光電綠能產業鏈。
外界質疑，52頻位由華視接手是否有府院的介入？蘇貞昌受訪時回應NCC是獨立單位，且當中委員都是經過立法院審查通過的學者專家，NCC的獨立作業「我們都尊重」。此外今天國台辦出示一張放大的鳳梨蟲體照片，稱台灣鳳梨有28批次不合格，批評我政府「政治操弄」。對此蘇貞昌質疑對岸這麼久才出示一張照片不足為憑，而不是科學證據，若大陸對我農產品有相關指教，台灣都會依據貿易規範處理。他認為大陸片面停止進口台灣鳳梨的做法既突兀也不符合慣例。
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