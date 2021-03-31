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金門議會反擊大刀砍總預算爭議 府會火藥味十足

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會昨在審查110年度總預算時，刪減、凍結近20億元，府會不合，引起地方熱議。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會昨在審查110年度總預算時，刪減、凍結近20億元，府會不合，引起地方熱議。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會臨時會昨日落幕，110年度總預算在被刪減、凍結近20億元後通過，金門縣長楊鎮浯表示，「深感遺憾及難以接受」；金門縣議會今天主動發表聲明，對於縣府的做法感到「難以理解」，也針對為何刪減預算，提出說明。

包括金湖鎮長陳文顧、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊、金沙鎮長吳有家與烈嶼鄉長洪若珊等人，在今天下午聯袂拜訪金門縣議會議長洪允典，希望部分預算能解凍，雙方也進行理性的溝通與協商。

洪允典表示，監督縣府施政是法律賦予議員的權責，「預算凍結」是要求縣府必須說明預算目的與使用狀況，只要縣府能清楚說明都沒有問題，經議會審視後便可解凍，只要縣府能夠清楚說明，到目前為止，幾乎沒有縣府預算不解凍的。

對於縣府昨天的聲明，洪允典認為顯現縣府態度有違民主風度，不知道為何刻意操控媒體、誤導縣民，藉此攻擊議會，並期盼縣府能夠深刻檢討，請勿藉由資訊落差來混餚視聽，靠不斷的操弄意識形態、抹黑、帶風向，轉移焦點混淆視聽進而掩飾施政無能。

縣議會指出，針對縣府所提金門兩大命脈「金酒公司」及「觀光發展」部分，金酒公司總經理楊駕人在分組審查中表示，為了領取工作獎金，逕自要求刪減歲出及歲入各15億元，即金酒公司自刪支出15億元都還能運作，在二讀會翻案決定刪減12億元，反觀議會經核實審查預算，僅刪減金酒公司歲出預算1億6300萬元及凍結7億5700萬元，完全在金酒公司提列可刪減之範圍內，故刪減金酒預算並不會產生其運作困難。

縣議會說，金酒公司為領取工作獎金，自行將營收及支出預算各刪減15億元，如此一來捐助縣庫金額相對減少，必定衝擊縣政各項建設的經費籌措，嚴重影響本縣各項社會福利政策。議會呼籲金酒高層不可謀取私利，以私忘公；在附帶決議部分，有詳列110年度營業收入如未達120億元，經理級以上主管及特助不得支領績效獎金，議會期待金酒公司主管們努力提高營收，再創佳績。

縣議會也說明，此次刪除觀光處預算包括硬體配套設施不足而貿然開放的大膽島、執行失敗卻落入錢坑的k-Bike，以及因循過往而執行不力的各項觀光行銷計畫，期盼縣府能深切審視觀光預算計畫及結合文化創新、觀光休閒等領域，重新擬定創新觀光行銷計畫。

針對縣府表示，刪凍達總預算六分之一，縣議會也駁斥是「內行人說外行話」，縣府運用不對稱資訊誤導民眾，經審視縣府110年度總預算達330億元，其中單位預算約135億元，附屬單位預算約195億元，本次預算刪減4億8200萬元、凍結14億6000元，刪減率未達總預算百分之二，屬合理，應不致於有縣長所謂的「動搖縣本」的狀況。

縣議會強調，請縣府尊重議會本次預算審議的結果，議員們審查預算，對於縣府施政內容有意見及不了解，才會提議預算刪減及凍結，議會基於監督立場，不可能淪為縣府的「橡皮圖章」。

金門五鄉鎮長，今天下午聯袂拜訪金門縣議會議長洪允典（中），針對預算進行溝通協商。記者蔡家蓁／攝影
金門五鄉鎮長，今天下午聯袂拜訪金門縣議會議長洪允典（中），針對預算進行溝通協商。記者蔡家蓁／攝影
金門五鄉鎮長，金湖鎮長陳文顧（右二）、金城鎮長李誠智（左二）、金寧鄉長楊忠俊（左一）、金沙鎮長吳有家（右一）與烈嶼鄉長洪若珊（左三）今天下午聯袂拜訪金門縣議會議長洪允典（右三），針對預算部分進行溝通。記者蔡家蓁／攝影
金門五鄉鎮長，金湖鎮長陳文顧（右二）、金城鎮長李誠智（左二）、金寧鄉長楊忠俊（左一）、金沙鎮長吳有家（右一）與烈嶼鄉長洪若珊（左三）今天下午聯袂拜訪金門縣議會議長洪允典（右三），針對預算部分進行溝通。記者蔡家蓁／攝影

金門 大膽島

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