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大膽島營運預算遭凍結 金門縣府：今年開放無望

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
大膽島營運預算遭刪減，金門縣府今天表示，今年大膽島登島觀光確定無法開放。圖／縣府提供
大膽島營運預算遭刪減，金門縣府今天表示，今年大膽島登島觀光確定無法開放。圖／縣府提供

金門縣議會臨時會於昨日落幕，備受關注的110年度總預算經過三讀程序後，縣府觀光部分的預算遭大幅刪凍，其中大膽島營運預算遭刪減，烈嶼后麟營區預算則遭凍結，縣府觀光處今日表示，今年大膽島登島觀光確定無法開放，而烈嶼后麟營區也將於4月1日起暫停營運。

金門觀光處表示，大膽島是「離島中的離島」，自107年7月啟動觀光試營運，試營運期間成效良好，復於108年起開放民眾登島觀光，正式揭開大膽島神秘面紗，與小金門、金門本島形成「跳島旅遊」觀光線路，歷經兩年正式營運，吸引逾4萬人登島一睹神秘風采，雖然島上部分設施仍待改善，縣府觀光處也逐步調整修正，但島上各項體驗與互動式遊程依然深受遊客喜愛，據觀光處滿意度統計調查，旅客滿意度高達9成。

觀光處說明，去年受到新冠肺炎疫情影響，小三通自去年2月10日停航，對倚賴陸客市場的金門而言，整體觀光無疑是雪上加霜，隨著國內疫情緩和，去年6月以來，國旅大爆發，金門各景點出現久違的遊客群，觀光處也陸續組織赴台推介安心旅遊，今年以來大膽島詢問度持續不斷，地區業者各個更是摩拳擦掌，期待迎接今年大膽島開放的觀光商機，以及爆發式的遊客人潮的到來。

此次，在觀光預算遭刪減的情況下，大膽島今年確定無法開放登島觀光，而后麟營區也將自4月1日起暫停開放，連帶相關業務雇用人力，包含后麟步槍模擬射擊館工作人員12人、大膽島工作人員17人及烈嶼鄉公所因應大膽開放觀光環境處理8人，共計37人之工作權益受到影響，同時也讓旅客與觀光業者大嘆可惜。

縣府指出，縣府將積極尋求解決方案，將受影響降到最低，持續推動各項觀光主題活動，讓疫後觀光穩定發展，同時，也積極與鄉鎮公所討論，讓金門整體觀光得以永續發展。

頗受歡迎的烈嶼后麟營區，在觀光預算遭刪減的情況下，將自4月1日起暫停開放，不少旅客都大嘆可惜。圖／縣府提供
頗受歡迎的烈嶼后麟營區，在觀光預算遭刪減的情況下，將自4月1日起暫停開放，不少旅客都大嘆可惜。圖／縣府提供

大膽島 金門

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