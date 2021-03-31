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不畏疫情！屏東農漁畜行銷全面布局 拓展多元市場

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府提升屏東縣農業，不畏疫情開拓內外銷通路，從產地至行銷全面輔導及布局，陸續推出「屏東好物」、「屏東幸福豬」與「屏東認證優質水產品」等標章，把關嚴格，帶給消費者最佳的品質。記者劉星君／攝影
屏東縣政府提升屏東縣農業，不畏疫情開拓內外銷通路，從產地至行銷全面輔導及布局，陸續推出「屏東好物」、「屏東幸福豬」與「屏東認證優質水產品」等標章，把關嚴格，帶給消費者最佳的品質。記者劉星君／攝影

屏東縣受惠氣候環境是農業大縣，屏東縣政府提升屏東縣農業，農漁畜產品豐富且優質，不畏疫情開拓內外銷通路，從產地至行銷全面輔導及布局，陸續推出「屏東好物」、「屏東幸福豬」與「屏東認證優質水產品」等標章，把關嚴格，帶給消費者最佳的品質。

農業處指出，農產品推行「屏東好物」標章，共同品牌形象推廣在地農產品，並在產地端與消費端辦理屏東好物系列活動，未來不斷嘗試多元通路如百貨公司、飯店等，因應產季舉行當令果品評鑑，提升農民信心及增加農產品曝光露出。

農業處指出，農產品國外行銷布局全球，美國、加拿大、中東、日本、馬來西亞、澳洲、香港、澳門等市場，去年屏東縣外銷農產品有蓮霧、蜜棗、鳳梨、芒果、香蕉、紅龍果、檸檬、番石榴，出口量3萬6千公噸，出口值達新臺幣18億元以上。受疫情影響無法出國拓展，以外銷封櫃型式持續推行，今年屏東縣果品(蓮霧、蜜棗、鳳梨、芒果、香蕉、紅龍果、檸檬、番石榴)外銷出口量8108公噸，出口值達新臺幣3.5億元，持續拓展接洽不同通路。

畜產品部分，推行「屏東幸福豬」標章，領有產銷履歷驗證證書且位在屏東縣的養豬場商、屠宰場附設肉類分切包裝場、或位於屏東縣內領有商業登記證之豬肉商家或攤商皆可提出申請，目前縣內已取得標章使用資格畜牧場有8場，期盼建立屏東在地豬肉品牌，加強品品牌形象及價值，提升養豬產業競爭力。

漁產品推動「屏東認證優質水產品」標章，結合「產銷履歷」及「產地標示」，作為食品安全風險控管與食品來源追溯的管理方式。「屏東認證優質水產品標章（雙標章）」，去年將石斑魚外銷美國，是屏東優質水產加工外銷的里程碑，除了美東、美西市場，縣府近幾年擴大布局全球，包括北美加拿大及進行中的歐盟、波灣國家，都在擴展外銷行列，讓屏東優質水產行銷全球。

農業處指出，縣府與在地生產業者不畏疫情積極拓銷，在疫情期間，化危機為轉機，確保國內供給充足、內銷穩定。

屏東鳳梨外銷加拿大國華超市，深獲好評。圖／屏東縣政府提供
屏東鳳梨外銷加拿大國華超市，深獲好評。圖／屏東縣政府提供
屏東鳳梨外銷加拿大國華超市，深獲好評。圖／屏東縣政府提供
屏東鳳梨外銷加拿大國華超市，深獲好評。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 疫情 品牌

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