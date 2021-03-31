高市解編35公頃公保地 市庫可省172億徵地支出

高雄市都市計畫發展委員會今天通過原高雄市都市計畫區公共設施保留地專案通盤檢討，將解編約35公頃公共設施保留地，還地於民，估計可為市庫省下172億元徵收土地的支出。

高市都委會今天審議原高雄市部分的公保地，包括楠梓文中11、中油楠梓高煉廠北側綠帶、前金區機10、機12等，透過多元解編方式，決議將約35公頃公保地還地於民，促成活化利用並進行土地開發。

兼任高市都委會主委的高雄副市長林欽榮說，市內許多私有地長期被政府劃設為公共設施用地，卻遲遲無法徵收，影響權益，引發民怨。市府為此陸續針對18個都市計畫區內的公共設施保留地進行專案通盤檢討，將不需用的公共設施用地，還地於民。