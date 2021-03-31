反空污抗暖化遊行 高市府允和環團努力改善

公民團體今天在高市府廣場集結訴求反空污，提出3大主訴求、6項在地訴求，宣告4月4日舉辦高雄反空污抗暖化遊行，並邀請市長陳其邁參加，也對農委會主委陳吉仲喊話歡迎參加。

有關環保團體反空污遊行訴求，高市府環保局回應，高雄市空氣品質改善，pm2.5從2019年每立方公尺20.5微克降到2020年18.3微克；空品良率從2019年76.9%提升到2020年82.8%。

環保局說，市府和環團訴求和目標一致；在3個月內和相關團體召開2場空污防治會議，相關訴求列入討論，針對興達電廠秋冬停2部機組，還要求另2部機組要降載50%以下，還協調中鋼公司汽電共生鍋爐在今年3至9月3部機組停燒生煤等。

南部反空污聯盟偕高雄健康空氣行動聯盟、要健康婆婆媽媽團等環團於市府廣場宣告舉辦反空污遊行，強調高雄零碳排、囝仔有未來，歡迎市民響應並對抗空污。

南部反空污聯盟發言人李建誠肯定高市府加入國際脫煤者聯盟並積極以去煤為目標的作法，要求老舊興達煤電應立即除役，大林電廠超臨界燃煤應設定15年運轉期限，燃煤汽電共生要在2年內退場轉型，作出2032年高雄無煤電的宣示。

要健康婆婆媽媽團洪秀菊促中鋼公司應廢除1座煉焦高爐，才能大幅降低有毒懸浮微粒和碳排等。高雄健康空氣行動聯盟黃義英、大社環境守護聯盟吳忠穎等人強調空氣污染物有致癌風險，盼主政者重視空氣品質改善，勿讓南部學童成為空污的犧牲者等。

4月4日是兒童節，主辦單位還規劃遊行當天有劇團表演及踩高蹺等，盼小朋友一起認識空污造成的環境危害。遊行路線從高市府四維行政中心走到行政院南部辦公室，將宣示高雄要朝「無煤零碳」的目標前進。

遊行3大訴求：高雄宣布氣候緊急、2021推行綠色新政；減碳改善空污、中南部為優先；2032無煤高雄、2050淨零碳排。

6項在地訴求：興達煤電停機除役、中鋼減少1座高爐、大社降編產業轉型、空污應變門檻降低、校園裝空氣清淨機、林園石化強制檢漏。