提升大動物獸醫巡迴出診安全 產業聯手捐車給獸醫系

大型經濟動物的看診，有別於小動物可以到院所就醫，須由獸醫師帶著診療儀器與各項設備出診，屏東科技大學獸醫系大動物研究室合作的農場遍及全台，出診車的需求與消耗負擔大，今年在牧場與產業相關企業幫助下，永芝國際貿易有限公司、惠渠有限公司、開元食品工業股份有限公司與兩家在地牧場共同捐贈一輛全新5人座中華汽車給屏科大獸醫系，協助汰換行駛30萬公里舊出診車，提升屏東科技大學在產業獸醫訓練教育品質，兼顧學生參與診療實習的安全。

屏科大獸醫系助理教授李旭薰說，屏科大大動物研究室近幾年在培育「學用相輔」獸醫師，培育成效符合產業界需求，學生還沒碩士畢業前就被業界公司相中而網羅。

李旭薰說，重視現場實作，須累積大量巡迴診療，診療的場地不是只有學校牧場，而是全台灣各地牧場出診，相對診療車需求非常高。感謝各廠商、牧場，以行動支持與贊助來培育年輕一代的生力軍，並一起共同帶動產業的茁壯與成長。

開元食品工業股份有限公司副董事長洪金谷說，公司本身有17戶酪農產業，過程中受到李旭薰老協助指導。

屏科大指出，獸醫學系大動物研究室在副教授劉世賢與助理教授李旭薰帶領下，培育符合台灣大動物產業所需獸醫師，透過大量現場診療教學，帶領學生將書本的理論知識直接連結至現場臨床操作，科學化訓練培育學用無落差大動物獸醫師。

屏科大指出，大動物研究室每年超過百次以上的牧場診療實習，乳牛牧場診療為繁殖檢診。每周一次固定出診到彰化與屏東的產學合作乳牛牧場，每次針對50到60頭的乳牛直腸檢查與超音波檢查，並針對個案給予建議的治療與處置，透過繁殖檢診幫助酪農了解場內繁殖現況。