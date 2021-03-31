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提升大動物獸醫巡迴出診安全 產業聯手捐車給獸醫系

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
住院的小牛。記者劉星君／攝影
住院的小牛。記者劉星君／攝影

大型經濟動物的看診，有別於小動物可以到院所就醫，須由獸醫師帶著診療儀器與各項設備出診，屏東科技大學獸醫系大動物研究室合作的農場遍及全台，出診車的需求與消耗負擔大，今年在牧場與產業相關企業幫助下，永芝國際貿易有限公司、惠渠有限公司、開元食品工業股份有限公司與兩家在地牧場共同捐贈一輛全新5人座中華汽車給屏科大獸醫系，協助汰換行駛30萬公里舊出診車，提升屏東科技大學在產業獸醫訓練教育品質，兼顧學生參與診療實習的安全。

屏科大獸醫系助理教授李旭薰說，屏科大大動物研究室近幾年在培育「學用相輔」獸醫師，培育成效符合產業界需求，學生還沒碩士畢業前就被業界公司相中而網羅。

李旭薰說，重視現場實作，須累積大量巡迴診療，診療的場地不是只有學校牧場，而是全台灣各地牧場出診，相對診療車需求非常高。感謝各廠商、牧場，以行動支持與贊助來培育年輕一代的生力軍，並一起共同帶動產業的茁壯與成長。

開元食品工業股份有限公司副董事長洪金谷說，公司本身有17戶酪農產業，過程中受到李旭薰老協助指導。

屏科大指出，獸醫學系大動物研究室在副教授劉世賢與助理教授李旭薰帶領下，培育符合台灣大動物產業所需獸醫師，透過大量現場診療教學，帶領學生將書本的理論知識直接連結至現場臨床操作，科學化訓練培育學用無落差大動物獸醫師。

屏科大指出，大動物研究室每年超過百次以上的牧場診療實習，乳牛牧場診療為繁殖檢診。每周一次固定出診到彰化與屏東的產學合作乳牛牧場，每次針對50到60頭的乳牛直腸檢查與超音波檢查，並針對個案給予建議的治療與處置，透過繁殖檢診幫助酪農了解場內繁殖現況。

屏科大指出，大動物研究室包含繁殖檢診，每年診療動物頭數在4000頭以上，除固定訪視的產學合作乳牛牧場外，每周也有不定期的臨時診療，包含乳牛內科治療與外科手術等，皆需攜帶齊全的工具到牧場內進行檢查與治療，不管遠至桃園或花蓮，出診車如獸醫師的任意門乘載醫療工具與學生去幫動物治病，車輛消耗及安全更加需被重視。

屏科大獸醫系大動物獸醫師、助理教授李旭薰助理教授（右）與碩一陳泓翰（左二）、大三李祈慧（左一）、大三黃宇瑍（左後）共同為大動物醫療服務。記者劉星君／攝影
屏科大獸醫系大動物獸醫師、助理教授李旭薰助理教授（右）與碩一陳泓翰（左二）、大三李祈慧（左一）、大三黃宇瑍（左後）共同為大動物醫療服務。記者劉星君／攝影
氣體麻醉機是出診時的重要配備。記者劉星君／攝影
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屏東科技大學大動物醫院手術室。記者劉星君／攝影
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產業界聯合捐贈巡迴出診車。記者劉星君／攝影
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獸醫師 牧場 屏科大

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