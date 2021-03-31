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澎湖銅牆鐵壁彈藥庫 體驗軍事文化旅遊

中央社 / 澎湖縣31日電

澎湖最具軍事史蹟的「西嶼彈藥本庫」，觀光局澎湖國家風景區在觀光季開始後，導入志工導覽解說服務，讓遊客能更深入體驗豐富的軍事文化旅遊。

澎湖文化局長王國裕表示，澎湖「西嶼東臺軍事史蹟園區」，其中「西嶼彈藥本庫」，縣府在民國99年核定為縣定古蹟，區分有土窟式清涼彈藥庫1座和俗稱「銅牆鐵壁」的洞窟式彈藥庫2座等為2個區塊，以及東鼻頭震洋艇格納庫等軍事設施。

文化局自100年完成土地撥用後，分年分期展開西嶼彈藥本庫土窟式與洞窟式彈藥庫修復工程，歷經長達10年之久，重現「西嶼彈藥本庫」軍事古蹟原始風貌與歷史。

澎湖旅遊季4月登場，澎湖國家風景區管理處為使遊客深度認識西嶼軍事文化，成立「西嶼東臺軍事史蹟園區解說服務站」，導入志工導覽解說服務，讓遊客能更深入體驗豐富的軍事文化旅遊。

澎管處表示，「西嶼東臺軍事史蹟園區」解說服務站，設在東昌營區內，4月1日起至10月31日止，每週三至週日上午10點至下午4點，由志工2人一組進駐，提供遊客旅遊諮詢、資源介紹、導覽解說等，並不定時由志工在園區引導解說東堡壘及西堡壘等日治時期所建砲台基地、地下坑道、堡壘及戰地營舍等各種設施，讓遊客體驗豐富的軍事文化旅遊。

澎湖 國家風景區 文化局

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