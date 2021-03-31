「海光美展」高雄開幕 以獨特軍方視角展現國軍精神

海軍艦隊指揮部主辦「國軍第54屆文藝金像獎得獎作品巡迴展-海光美展」今天上午10點於高雄左營海軍陸戰隊隊史二館二樓先鋒藝術館熱鬧開幕，現場展出5類共60幅作品，海軍艦隊指揮部參謀長賀紘璿表示，期望此活動展現國軍戰鬥精神，邀請民眾到場參觀。

賀紘璿、海軍艦隊指揮部政戰主任馮國維、台中雕塑協會理事長黃澤華、高雄國際文化藝術協會理事長王錦成等人出席剪綵，海軍艦隊指揮部表示，本次展出作品邀集國軍同仁與一般民眾投件，類型包含國畫、西畫、書法、漫畫、攝影，展出日期今天起至4月23日，每天上午9點至下午5點。

其中西畫作品「天堂的故事」以拼圖手法紀念前參謀總長沈一鳴，攝影作品「我是化學兵，我不怕病毒」則拍出一系列化學兵值勤時的工作模樣，海軍艦隊指揮部表示，今年美展以「勇氣、信念」為主題，表達無論面對任何困境與考驗，國軍始終堅守崗位，無謂犧牲奉獻，克服重重挑戰。

賀紘璿表示，海軍艦隊指揮部多年來舉辦海光美展活動，讓全國認識國軍也培育國軍藝文創作人才， 展出作品多元呈現國軍戰鬥精神，將國軍熱愛國家、重視文化情感表露無遺，期望可讓參觀民眾耳目一新，並替國軍部隊增進幾分色彩。

王錦成表示，今天的活動讓他很感動，各項作品讓一般老百姓看到國軍精實的一面，證實藝術沒有國界，其中攝影作品以獨特軍方視角，讓民眾與國軍可透過藝術連結，之後會帶協會成員及家屬前往參觀。