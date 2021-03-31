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南科考古館「牽手平埔」 李永得盼挖掘更多原住民文化
國立台灣史前文化博物館南科考古館「牽手平埔：台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」今天開幕，文化部長李永出席強調，政府對原住民文化重視，也盼攜手挖掘更多原住民文化特色。
特展以「牽手平埔」為主軸，展現西拉雅族、馬卡道族、大武壠族3個民族共同復振發揚自己的文化，呈現民族生命與活力綿延不絕的精神。」展期至5月30日止，配合展覽將於4至5月推出藝文展演系列活動，活動邀請三族各部落、南島民族表演團體與歌謠吟唱隊，並有座談會、工作坊等，相關活動訊息，可上南科考古館臉書粉絲專頁瀏覽。
上午開幕儀式邀請3組表演團體，由西拉雅族Onini竹音樂團表演開場，Onini在西拉雅語是「聲音」之意，隨著悠揚的伴奏聲吟唱出西拉雅傳統之美；馬卡道族高樹鄉泰山國小古歌謠合唱團，由小朋友純人聲演唱古樸的曲調，將觀眾帶入遙遠的時光；大武壠族大滿舞團帶來歌謠搭配祭祀表演。
特展共有8個展區，南科考古館表示，其中包含信仰、祭儀、服飾、語言與歌謠、建築及正名運動等主題，展示文物包含南科考古館收藏史前西拉雅文化出土遺物、史前館康樂本館典藏三族織品與飾品。並與部落協會、台南市政府原住民事務委員會、高雄市立歷史博物館商借珍藏文物進行展示。
南科考古館原於常設展廳展示多件史前西拉雅文化的遺物，如陶瓷器、石器、骨角器、琉璃器、碳化種子等，此特展再增加有關儀式、金屬器與紋飾陶片等文物。展場中布置3個民族公廨的場景，呈現不同部落祭儀現況。
李永得指出，無論在原居地或新故鄉生活，平埔族群元素早已是台灣多元文化中的一項，面臨轉型正義新時代，台灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族，透過當代各種形式族群文化復振發展，爭取族群正名已儼然出現清晰的輪廓，藉這次特展，充分表達3個族群所屬每一個部落。
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