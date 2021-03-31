減少工安要提升勞工安全意識 學者建議高雄也推職安卡

高雄市議員王耀裕、吳利成、蔡武宏今天舉辦「工安鬆了－高雄市工安品質的提升及降低災害防治策略」公聽會，邀請產官學共商如何減少工安。與會人士認為提升勞工安全意識與雇主對勞工安全的重視最重要，高雄科技大學教授翁佳樑建議可比照台北市推職安卡，由政府補助勞工受職安訓練，高雄大學教授廖義銘建議要給遵循職安法並能自律的業者鼓勵，例如降低人力成本等。高雄市勞工局勞檢處代處長林信興也認為要加強勞工安全意識，另對可強化勞安卻未落實的事業單位，要祭出重罰。

王耀裕表示，自從109年8月起，高雄市發生一連串的工安及職災事故，下水道、管線施工、前鎮的氣爆案、林園工業區的石化廠火災等，不僅衝擊都市安全，也讓民眾處在相當不安的氛圍中，「高雄市的工安是否鬆了，還是市政安全監督機制運作不落實？」，希望透過這場公聽會聆聽各方的意見，給市府具體的建議以減少工安事故發生。

翁佳樑說，國內已有許多職安相關法規，只是雇主與勞工有沒有落實，據國內相關的重大職災報告，約7成發生工安意外的勞工未接受職災安全訓練；有些大型公共工程管理可能較有制度，但是民間工程就很難落實職安。

翁佳樑表示，勞工本身有無職安意識很重要，像台北市推出「職安卡」做法可以參考，由市府補助勞工參加職安講習、訓練，達到一定時數之後發給一張結合悠遊卡的「職安卡」；另外，就是加強勞檢和工程查核看工地有無做到一定比例的職安管理。

廖義銘說，要中小企業、民間雇主和勞工本身遵守職安規定，除了重罰，也可打採用合作與鼓勵，例如現在有的工地掛出「本工地禁用外勞」的標示，為何不是改用「本工地採用優秀勞工」？政府要求業者在職安方面要自律，然而，如果要業者能「自律」，是不是可以檢討給確實自律者「好生意」、讓這樣的業者降低法規帶來的成本？例如雇用外籍移工、本國勞工方面有較多彈性，讓業者能降低人事成本？否則，自律者和未自律者受到相同的限制，業者要自律的意願怎會提高？

勞檢處代處長林信興說，最近幾個下水道類型的工安事故，都是一人下去下水道，另一人發現下去的人昏迷之後，急著也下去救人，結果兩人都出意外；這些事故檢討起來，多是未遵守進入下水道工作的標準作業程序，即要有排氣通風設施、檢測下水道內氣體濃度的儀器，很多事故都因沒有做足檢測及排氣設施。

林信興表示，工人和雇主的安全意識同樣重要，日前台電才做過進入人孔的演練，當時各項安全措施都有，但是到了真正的工作現場，即未照標準作業流程辦理，工人冒然下人孔，導致人員傷亡，當然要重罰台電；對於工安，勞工一定要有安全意識。