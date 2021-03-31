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勝利星村推飛行故事館特展、快閃店」 4/2開館

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
「勝利139飛行故事館-家的記憶」展覽，結合三家在地品牌的「勝利星選快閃店」，4月2日開館，屏東縣政府邀請民眾在清明連假到勝利星村逛一波，尋訪飛行故事歷史場景，感受屏東的文創新能量。圖／屏東縣文化處提供
「勝利139飛行故事館-家的記憶」展覽，結合三家在地品牌的「勝利星選快閃店」，4月2日開館，屏東縣政府邀請民眾在清明連假到勝利星村逛一波，尋訪飛行故事歷史場景，感受屏東的文創新能量。圖／屏東縣文化處提供

全台文青、網美搶拍打卡的屏東勝利星村創意生活園區，目前有51家進駐品牌，「勝利139飛行故事館-家的記憶」展覽、及結合三家在地品牌的「勝利星選快閃店」將在4月2日開館，屏東縣政府邀請民眾在清明連假到勝利星村逛一波，尋訪飛行故事歷史場景，感受屏東的文創新能量。

縣府文化處以「屏東飛行故事」為主軸，在勝利路139號飛行故事館展出「勝利星村x家的記憶」特展，展期從4月2日起至6月30日。文化處表示，屏東的飛行歷史豐富，屏東成為乘載著不同民族、世代之間移動、遷徙與流散故事的主要舞台。展覽透過「眷村美食教具箱」與「勝利新村建築教具箱」的展示，重新組合並述說一段屏東眷村的生活文化。

屏東縣府為持續挖掘屏東本地深具特色和文創能量的品牌，將青島街91號設定為「勝利星選快閃店」，吸引更多文化創新且有未來發展的潛力新星進駐。首波亮相的三家品牌為「喜作物kibutu」、「小雨果巧克力」和「希望之庭」，這三個品牌皆在前年台灣設計展屏東選物入選品牌，不同業種更增添勝利星村的豐富多元。

「喜作物 kibutu」為天然零添加飲品專門店，生產蔬果、穀物類茶包，前身是一家開業近40年的老藥房；「小雨果巧克力」為返鄉可可青農，可可產品連續多年獲選屏東十大伴手禮。「希望之庭」則是秉持《植。感。生活》概念，透過花藝、植物、創作，感受屏東美好生活。快閃店營運時間除周一、周二公休，平日上午11點至晚上7點，假日上午11點至晚上9點。

文化處說，勝利星村聚集不同風格店家，讓品牌創意結合老屋味道，形成全台獨具一格的文創聚落，融合攝影、手作、輕食的寫真市集活動，趁著清明連假到園區散步逛店，捕捉最美的春日時光。

各項活動資訊可上勝利星村https://www.facebook.com/VictorystarInPingtung查詢。

「勝利139飛行故事館-家的記憶」展覽，結合三家在地品牌的「勝利星選快閃店」，4月2日開館，屏東縣政府邀請民眾在清明連假到勝利星村逛一波，尋訪飛行故事歷史場景，感受屏東的文創新能量。圖／屏東縣文化處提供
「勝利139飛行故事館-家的記憶」展覽，結合三家在地品牌的「勝利星選快閃店」，4月2日開館，屏東縣政府邀請民眾在清明連假到勝利星村逛一波，尋訪飛行故事歷史場景，感受屏東的文創新能量。圖／屏東縣文化處提供
「勝利139飛行故事館-家的記憶」展覽，結合三家在地品牌的「勝利星選快閃店」，4月2日開館，屏東縣政府邀請民眾在清明連假到勝利星村逛一波，尋訪飛行故事歷史場景，感受屏東的文創新能量。圖／屏東縣文化處提供
「勝利139飛行故事館-家的記憶」展覽，結合三家在地品牌的「勝利星選快閃店」，4月2日開館，屏東縣政府邀請民眾在清明連假到勝利星村逛一波，尋訪飛行故事歷史場景，感受屏東的文創新能量。圖／屏東縣文化處提供
「勝利139飛行故事館-家的記憶」展覽，結合三家在地品牌的「勝利星選快閃店」，4月2日開館，屏東縣政府邀請民眾在清明連假到勝利星村逛一波，尋訪飛行故事歷史場景，感受屏東的文創新能量。圖／屏東縣文化處提供
「勝利139飛行故事館-家的記憶」展覽，結合三家在地品牌的「勝利星選快閃店」，4月2日開館，屏東縣政府邀請民眾在清明連假到勝利星村逛一波，尋訪飛行故事歷史場景，感受屏東的文創新能量。圖／屏東縣文化處提供

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