屏東縣鄉土藝術館歷史建築修復 一睹匠師巧手工法

擁有百餘年歷史的屏東縣鄉土藝術館，現正歷史建築修復計畫。屏東縣政府推廣文化資產教育，舉辦兩梯次修復課程，讓參與學生及民眾，透過傳統工藝匠師親自示範與解說，了解文資修復過程，認識客家建築工藝之美。

屏東縣鄉土藝術館前身是邱姓河南堂忠實第，是屏東市境內保存十分完整的客家歷史建築，裡頭「木雕」、「交趾陶」、「剪黏」、「泥塑」、「彩繪」裝飾藝術很豐富。去年6月動工修復，此次修復主要工項為屋頂結構和裝飾藝術構件。

文化處表示，古蹟或歷史建築的修復，透過匠師的巧手，讓許多裝飾藝術重現風華。為讓民眾一睹匠師修復的工法、步驟，使用的材料與技術，於3月24、31日安排兩場次課程，邀請文資專家賴福林、林士軒、鄒明宗、廖再順三位匠師，帶領中正國中應用美術社團學生，以及志工、民眾共50餘人，近距離觀看師傅們修復過程。

彩繪匠師鄒明宗說，這建築彩繪多半在白灰壁上，捲書圖案和雕刻構件居多。此次修復著重在建築的山牆、博風板以及門扇上，在修復前須先了解原畫師的畫風，揣摩其筆觸與技法。

木作匠師林士軒說，鄉土藝術館的門窗樣式多元，木雕精緻細膩，修復前都要先做調查、了解其原貌。

剪黏師傅廖再順表示，鄉土藝術館的剪黏以鳥獸水果居多，特別的是還有不少跟魚（如錦鯉、水草等）有關的作品，這在台灣民宅建築上相對較少見。