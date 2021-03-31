聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東縣鄉土藝術館歷史建築修復 一睹匠師巧手工法
擁有百餘年歷史的屏東縣鄉土藝術館，現正歷史建築修復計畫。屏東縣政府推廣文化資產教育，舉辦兩梯次修復課程，讓參與學生及民眾，透過傳統工藝匠師親自示範與解說，了解文資修復過程，認識客家建築工藝之美。
屏東縣鄉土藝術館前身是邱姓河南堂忠實第，是屏東市境內保存十分完整的客家歷史建築，裡頭「木雕」、「交趾陶」、「剪黏」、「泥塑」、「彩繪」裝飾藝術很豐富。去年6月動工修復，此次修復主要工項為屋頂結構和裝飾藝術構件。
文化處表示，古蹟或歷史建築的修復，透過匠師的巧手，讓許多裝飾藝術重現風華。為讓民眾一睹匠師修復的工法、步驟，使用的材料與技術，於3月24、31日安排兩場次課程，邀請文資專家賴福林、林士軒、鄒明宗、廖再順三位匠師，帶領中正國中應用美術社團學生，以及志工、民眾共50餘人，近距離觀看師傅們修復過程。
彩繪匠師鄒明宗說，這建築彩繪多半在白灰壁上，捲書圖案和雕刻構件居多。此次修復著重在建築的山牆、博風板以及門扇上，在修復前須先了解原畫師的畫風，揣摩其筆觸與技法。
木作匠師林士軒說，鄉土藝術館的門窗樣式多元，木雕精緻細膩，修復前都要先做調查、了解其原貌。
剪黏師傅廖再順表示，鄉土藝術館的剪黏以鳥獸水果居多，特別的是還有不少跟魚（如錦鯉、水草等）有關的作品，這在台灣民宅建築上相對較少見。
學員走訪建築內外每個角落，聚精會神聽完匠師的解說後，也藉由手作體驗傳統工藝，讓生硬的文資知識轉化成有趣的學習，「見識到匠師的真功夫」學員說收穫不少。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言