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避免淹水之苦 高雄啟動補助建置防水閘門

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
避免淹水之苦，高雄市府今年啟動補助市民建置防水閘門。圖／高雄市水利局提供
避免淹水之苦，高雄市府今年啟動補助市民建置防水閘門。圖／高雄市水利局提供

雖然旱象未解，但今年5月起進入汛期，高雄市水利局表示，市府除既有排水工程硬體手段外，今年也將啟動補助市民建置防水閘門，希望透過防水閘門的非工程手段，降低低窪地區市民因積淹水造成的財產損失。

水利局表示，現今極端降雨頻繁發生，當降雨量超過公共排水設施設計保護標準時，道路及低窪地區容易發生積淹水現象，除既有排水工程外，也將補助市民建置防水閘門。

補助計畫分三階段申請，第一階段優先補助對象為近4年內（2017到2020年）經社會局核發住屋淹水救助2次以上（於不同年度）且符合資格者，填妥申請表並檢附合法建物切結書、身分證正反面影本、房屋所有權狀及使用執照影本、施工前照片等相關資料，於今年4月1日至30日內向建物所在地區公所提出申請。

第二階段為近4年內（2017到2020年）經社會局核發住屋淹水救助且符合資格者，申請期間為今年6月1日至30日止。

第三階段為其他符合補助計畫申請資格者，申請期間為今年9月1日至30日止。水利局提醒市民於期限內提出申請，因經費有限，各階段申請期限截止後，將視申請件數及經費餘額，由水利局辦理公開抽籤決定受補助對象，並於網站公告核准案件。

水利局表示，「110年度高雄市民建置防水閘門（板）補助計畫」已公告於水利局官網，依設置防水閘門（板）高度比例，每處最高補助達4萬2千元，詳細資訊與文件請至網站瀏覽下載，或洽詢高雄市政府水利局07-3215929或各區公所。

避免淹水之苦，高雄市府今年啟動補助市民建置防水閘門。圖／高雄市水利局提供
避免淹水之苦，高雄市府今年啟動補助市民建置防水閘門。圖／高雄市水利局提供

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