「台灣音樂祭」未演先轟動 墾丁清明連假一房難求

屏東墾丁4月「春天吶喊」是台灣獨立樂團的發源舞台，儘管春吶已離開墾丁，樂迷依舊念念不忘那些在墾丁搖擺的青春回憶，屏東縣政府為讓樂迷重拾過去的音樂感動，清明連假重回墾丁開辦「台灣祭」，4月1日至4月3日將於墾丁大灣登場，近百組樂團在4大舞台下午至晚上不斷電演出；因適逢連假，墾丁核心地區旅宿2、3日多滿房，區外也有七成訂房率。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，「台灣祭」未演先轟動，邀請金曲獎最佳樂團Tizzy Bac、麋先生，國民天團玖壹壹、Matzka、落日飛車、董事長樂團和金音獎最佳搖滾專輯得主傷心欲絕等重量級樂團，各地的樂迷已在網路上瘋狂討論大半個月，揪團包車南下，都想再次體驗南國音樂熱潮；適逢清明連假，墾丁地區旅宿一房難求，再次讓人感受到台灣豐沛的內需市場力道。

鄞鳳蘭說，為同時滿足不同樂迷的喜好，規畫南方舞台、大唱舞台、春漾舞台及日暮4個舞台，每個舞台演出樂團屬性不同，有搖滾風格、電音風格、文青創作風及嘻哈搖滾風等，讓喜愛各種音樂類型的樂迷們都能聽得盡興、玩得開心，由享譽國際的「落日飛車」擔當首日主打演出。

她說，縣府去年9月在墾丁大灣推出「屏東獨立音樂祭」，已造成墾丁在地及全國樂迷好評，今年除了在音樂節上格局更大、種類更多、時間更長外，更加碼推出南方大唱全國熱門音樂大賽，來自全國100多組海選出來的菁英10強，除獲得今年7月搖滾連續祭「屏東大亂鬥」演出資格，也在4月1日墾丁主舞台上一決高下，鼓勵新生代站上大舞台，提振成長中的國內原創音樂產業

縣府說，今年疫情已趨於穩定，但還是請大家在觀賞表演期間做好防疫措施，也請觀眾依照現場指示並配戴口罩入場，以保護自身及他人的健康；無法前來參加的民眾，也可以透過台灣祭粉絲頁及Xtars Live等平台線上直播，與現場民眾一同欣賞精彩的表演。