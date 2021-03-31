音同洋或蔥者免費採洋蔥 屏東車城搭上鮭魚改名熱潮

屏東恆春半島是國旅勝地也是洋蔥生產重鎮，目前正值洋蔥採收季節，主要產地的車城鄉搶搭清明連假旅遊熱潮，在4月3、4日舉辦「2021車城洋蔥文化節」，在特色市集、熱鬧踩街、演唱晚會等系列活動外，今年也搭上「鮭魚」改名熱潮，只要名字音同「洋」或「蔥」者，前100名可免費參加採洋蔥一日農夫體驗活動。

每年3至4月為恆春半島洋蔥盛產季節，車城鄉公所為推廣洋蔥及鄉內農特產品，4月2日上午10時將在車城洋蔥田，與屏東縣青農聯誼會車城地區分會合辦一日農夫體驗活動，結合食農教育，推出下田採洋蔥、涼拌洋蔥教學及紅土鴨蛋DIY的三合一組合遊程，讓民眾實地感受蔥農的辛勞及洋蔥美食的魅力，另搭上時下姓名消費學熱潮，只要名字音同「洋」或「蔥」，即可免費參加活動，限量前100名。

4月2、3日2天下午1時起，車城福安宮周圍設立特色市集，推廣鄉內的農特產品及小吃美食，讓民眾認識車城鄉的在地農業及人文特色，現場設置兒童遊樂園興；2日下午3時福安宮廣場有踩街活動，號召車城鄉11村及恆春半島各協會參與，有超過500位鄉親穿上創意裝扮，優勝的3組隊伍將於3日晚上的超級夜總會節目中亮相，超級夜總會由澎恰恰、許效舜、苗可麗主持，邀黃西田、龍千玉、曾心梅、蔡佳麟、施文彬等本土大咖卡司輪番登場。

車城鄉長張春桂表示，洋蔥向來是車城鄉遠近馳名的農產品，今年雖然受到旱災和病害影響收成，但已收成的洋蔥香甜多汁，今年擴大舉行全鄉動的踩街派對及一日農夫體驗，希望全台民眾到恆春半島旅遊時別忘記帶一包當地洋蔥回鄉品嚐。