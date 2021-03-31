快訊

台積電12廠冒白煙 疑電路故障起火1人送醫

比改名鮭魚更好康！縣市補助從出生顧到老 快遷戶口拿好拿滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

音同洋或蔥者免費採洋蔥 屏東車城搭上鮭魚改名熱潮

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島洋蔥重要產區的車城鄉，4月3、4日舉辦「2021車城洋蔥文化節」，今年也搭上「鮭魚」改名熱潮，只要名字音同「洋」或「蔥」者，前100名可免費參加採洋蔥一日農夫體驗活動。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島洋蔥重要產區的車城鄉，4月3、4日舉辦「2021車城洋蔥文化節」，今年也搭上「鮭魚」改名熱潮，只要名字音同「洋」或「蔥」者，前100名可免費參加採洋蔥一日農夫體驗活動。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島是國旅勝地也是洋蔥生產重鎮，目前正值洋蔥採收季節，主要產地的車城鄉搶搭清明連假旅遊熱潮，在4月3、4日舉辦「2021車城洋蔥文化節」，在特色市集、熱鬧踩街、演唱晚會等系列活動外，今年也搭上「鮭魚」改名熱潮，只要名字音同「洋」或「蔥」者，前100名可免費參加採洋蔥一日農夫體驗活動。

每年3至4月為恆春半島洋蔥盛產季節，車城鄉公所為推廣洋蔥及鄉內農特產品，4月2日上午10時將在車城洋蔥田，與屏東縣青農聯誼會車城地區分會合辦一日農夫體驗活動，結合食農教育，推出下田採洋蔥、涼拌洋蔥教學及紅土鴨蛋DIY的三合一組合遊程，讓民眾實地感受蔥農的辛勞及洋蔥美食的魅力，另搭上時下姓名消費學熱潮，只要名字音同「洋」或「蔥」，即可免費參加活動，限量前100名。

4月2、3日2天下午1時起，車城福安宮周圍設立特色市集，推廣鄉內的農特產品及小吃美食，讓民眾認識車城鄉的在地農業及人文特色，現場設置兒童遊樂園興；2日下午3時福安宮廣場有踩街活動，號召車城鄉11村及恆春半島各協會參與，有超過500位鄉親穿上創意裝扮，優勝的3組隊伍將於3日晚上的超級夜總會節目中亮相，超級夜總會由澎恰恰、許效舜、苗可麗主持，邀黃西田、龍千玉、曾心梅、蔡佳麟、施文彬等本土大咖卡司輪番登場。

車城鄉長張春桂表示，洋蔥向來是車城鄉遠近馳名的農產品，今年雖然受到旱災和病害影響收成，但已收成的洋蔥香甜多汁，今年擴大舉行全鄉動的踩街派對及一日農夫體驗，希望全台民眾到恆春半島旅遊時別忘記帶一包當地洋蔥回鄉品嚐。

恆春 屏東縣

延伸閱讀

鮭魚之亂番外　內政部、原民會函釋雅美族人改名無限制

蘇貞昌南下恆春視察冷鏈倉儲 核定84億讓台灣做冷鏈

謠傳屏東縣府扣押災害救助 蘇貞昌願為潘孟安作證

屏東洋蔥農損原因待釐清 是否救助勿信謠言

相關新聞

「台灣音樂祭」未演先轟動 墾丁清明連假一房難求

屏東墾丁4月「春天吶喊」是台灣獨立樂團的發源舞台，儘管春吶已離開墾丁，樂迷依舊念念不忘那些在墾丁搖擺的青春回憶，屏東縣政...

勝利星村推飛行故事館特展、快閃店」 4/2開館

全台文青、網美搶拍打卡的屏東勝利星村創意生活園區，目前有51家進駐品牌，「勝利139飛行故事館-家的記憶」展覽、及結合三...

屏東縣鄉土藝術館歷史建築修復 一睹匠師巧手工法

擁有百餘年歷史的屏東縣鄉土藝術館，現正歷史建築修復計畫。屏東縣政府推廣文化資產教育，舉辦兩梯次修復課程，讓參與學生及民眾...

避免淹水之苦 高雄啟動補助建置防水閘門

雖然旱象未解，但今年5月起進入汛期，高雄市水利局表示，市府除既有排水工程硬體手段外，今年也將啟動補助市民建置防水閘門，希...

音同洋或蔥者免費採洋蔥 屏東車城搭上鮭魚改名熱潮

屏東恆春半島是國旅勝地也是洋蔥生產重鎮，目前正值洋蔥採收季節，主要產地的車城鄉搶搭清明連假旅遊熱潮，在4月3、4日舉辦「...

高雄那瑪夏螢光爆發 陳其邁：最接近天堂的地方

高雄那瑪夏生態資源豐富，螢火蟲種類超過15種，成為全台灣看螢火蟲最漂亮的絕美秘境，每年4月螢光爆發浪漫百分百。那瑪夏賞螢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。