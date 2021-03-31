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高雄那瑪夏螢光爆發 陳其邁：最接近天堂的地方

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁穿布農族服飾，行銷原民文化。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁穿布農族服飾，行銷原民文化。記者王慧瑛／攝影

高雄那瑪夏生態資源豐富，螢火蟲種類超過15種，成為全台灣看螢火蟲最漂亮的絕美秘境，每年4月螢光爆發浪漫百分百。那瑪夏賞螢季4月2日起跑，高雄市長陳其邁邀請大家到高雄原鄉作客，擁抱美景、大啖原鄉物產，身心都滿足，「因為那是最接近天堂的地方」。

陳其邁大力行銷那瑪夏螢火蟲季，出題考現場來賓「那瑪夏一詞意涵」，他解釋說，在布農族語裡面，代表「明天會更好」；卡那卡那富語中，是「楠梓仙溪」意思，合起來象徵「美麗的楠梓仙溪明天會更好」，寓意優美。

螢火蟲對環境相當敏感，經過地方努力復育，維持乾淨水源棲地，當地生態資源豐富，目前調查到的螢火蟲種類多達15種以上。

那瑪夏區長孔賢傑說，當地主要賞螢步道有4條路線，包括南沙魯螢熠山坡、舊民權山壁螢河、達卡努瓦星螢大道、神社遺址螢光隧道，購買每人150元賞螢券，含保險及導覽服務，就可欣賞滿坑滿谷螢火飛舞美麗畫面。

高雄市原民會主委阿布斯表示，螢火蟲季期間也有部落市集、原住民樂團表演，區內免費定點接駁服務，另有賞螢專車、一日遊。那瑪夏賞螢季4月2日至5月1日浪漫登場，4月17日專為IN LOVE的情侶或夫妻檔限量啟程「螢LOVE NAMASIA專車」，可體驗封藏茶，為彼此許下祝福，遠離塵囂，在螢光見證下，留下永恆不滅美好回憶。

4月3日下午4點在大光教會舉辦開幕式，活動期間每周六皆有提供區內免費接駁服務，安排原住民樂團表演與遊客互動節目，另外還推出賞螢一日遊及賞螢專車等遊程，開放線上預約報名（報名網址http://www.namasia.com.tw），遊客可自行挑選適宜遊程參加。

來到那瑪夏，別錯過楠梓仙溪孕育的水蜜桃、咖啡、龍鬚菜、茶葉、愛玉、梅子。遊客賞螢時，記得拍照不要開閃光燈、手電筒，以免打擾螢火蟲。防疫期間要戴口罩、勤洗手，確保自己及他人健康。

高雄市原民會主委阿布斯與原民區攜手行銷，將那瑪夏螢火蟲季宣傳拉到市府，增加能見度。記者王慧瑛／攝影
高雄市原民會主委阿布斯與原民區攜手行銷，將那瑪夏螢火蟲季宣傳拉到市府，增加能見度。記者王慧瑛／攝影
高雄市那瑪夏區是地處偏遠的原民地區，當地有豐富生態資源，今年賞螢季從4月2日起跑，持續至5月1日。記者王慧瑛／攝影
高雄市那瑪夏區是地處偏遠的原民地區，當地有豐富生態資源，今年賞螢季從4月2日起跑，持續至5月1日。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁穿布農族服飾，行銷原民文化。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁穿布農族服飾，行銷原民文化。記者王慧瑛／攝影
意象書法大師陳世憲寫出「那瑪夏」獨特意境。記者王慧瑛／攝影
意象書法大師陳世憲寫出「那瑪夏」獨特意境。記者王慧瑛／攝影
高雄市那瑪夏區是地處偏遠的原民地區，當地有豐富生態資源，今年賞螢季從4月2日起跑，持續至5月1日。記者王慧瑛／攝影
高雄市那瑪夏區是地處偏遠的原民地區，當地有豐富生態資源，今年賞螢季從4月2日起跑，持續至5月1日。記者王慧瑛／攝影
來到那瑪夏，別錯過楠梓仙溪孕育的水蜜桃、咖啡、龍鬚菜、茶葉、愛玉、梅子等特產。記者王慧瑛／攝影
來到那瑪夏，別錯過楠梓仙溪孕育的水蜜桃、咖啡、龍鬚菜、茶葉、愛玉、梅子等特產。記者王慧瑛／攝影
高雄市那瑪夏區是地處偏遠的原民地區，當地有豐富生態資源，今年賞螢季從4月2日起跑，持續至5月1日。記者王慧瑛／攝影
高雄市那瑪夏區是地處偏遠的原民地區，當地有豐富生態資源，今年賞螢季從4月2日起跑，持續至5月1日。記者王慧瑛／攝影
那瑪夏賞螢季4月2日至5月1日浪漫登場，是探訪原鄉的好時機。記者王慧瑛／攝影
那瑪夏賞螢季4月2日至5月1日浪漫登場，是探訪原鄉的好時機。記者王慧瑛／攝影
來到那瑪夏，別錯過楠梓仙溪孕育的水蜜桃、咖啡、龍鬚菜、茶葉、愛玉、梅子等特產。記者王慧瑛／攝影
來到那瑪夏，別錯過楠梓仙溪孕育的水蜜桃、咖啡、龍鬚菜、茶葉、愛玉、梅子等特產。記者王慧瑛／攝影
意象書法大師陳世憲寫出「那瑪夏」獨特意境。記者王慧瑛／攝影
意象書法大師陳世憲寫出「那瑪夏」獨特意境。記者王慧瑛／攝影
那瑪夏當地主要賞螢步道有4條路線，包括南沙魯螢熠山坡、舊民權山壁螢河、達卡努瓦星螢大道、神社遺址螢光隧道。記者王慧瑛／攝影
那瑪夏當地主要賞螢步道有4條路線，包括南沙魯螢熠山坡、舊民權山壁螢河、達卡努瓦星螢大道、神社遺址螢光隧道。記者王慧瑛／攝影
那瑪夏區長孔賢傑說，當地有豐富生態資源，今年賞螢季從4月2日起跑，持續至5月1日。記者王慧瑛／攝影
那瑪夏區長孔賢傑說，當地有豐富生態資源，今年賞螢季從4月2日起跑，持續至5月1日。記者王慧瑛／攝影

賞螢 那瑪夏 螢火蟲

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