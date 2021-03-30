金門議會包裹表決大砍總預算近20億 議員批開民主倒車

金門縣議會今審議110年度金門縣總預算案暨附屬單位預算，採包裹表決方式審議，總預算在刪減、凍結近20億元後，強行通過，引起洪成發等8位議員不滿，多位議員下午開記者會，質疑議會審查程序不符公平正義，疾呼議事應該透明與公正，遵守法定程序，而不是成為一言堂。

包括副議長周子傑、議員洪成發、許玉昭、歐陽儀雄、唐麗輝、張雲德與董森堡等人今天下午3點多在金門地檢署開記者會，大家高喊「撥亂反正」，希望議會不要「開民主倒車」。

洪成發今在議事廳怒擲110年預算書，表達抗議，他說，昨天聯席審查議程有小插曲，根本未完成，大會今天卻直接二三讀會，且很多議員手上都沒資料，他強調，議會是合議制，預算要刪減應該要經過在場議員的表決，而不是由某個人來決定。

洪成發說，議員監督縣政，對預算的管控是合情合理，年度預算其實早該在去年底就要完成審議，但議會卻拖到3月底才開會審查，當中還有很多不合理的刪除，恐會牽涉到很多基層員工的薪資與烈嶼地區的發展，他要代表選民，表達強烈的抗議。

「要刮別人的鬍子，應該先刮自己的鬍子」許玉昭指出，議會自己編列一堆預算未刪，昨天的聯席審查，10分鐘內，竟有4次表決，她只是詢問是否要逐項表決，就被主席罵畜生，並揚言要將她趕出去；甚至今天還因為她是農會理事長，就將農會的預算全砍了，絲毫沒有考量民眾的權益，僅憑個人好惡，非常要不得。

議員董森堡也認為，預算的審議採取合議制，是希望讓每一位議員，可以透過理性討論與溝通，來表決審議各項預算。所有議員的看法，都應該尊重，議事討論更要透明與公正，遵守法定程序。所謂的「程序」，不應是「一人」的程序。

他表示，今日的二、三讀會，議長以聯席會議未達成共識，直接由議事人員宣讀預算刪減資料，他昨日遭聯席會議否決的意見中，有多項意見居然成了決議，實在令人匪夷所思！