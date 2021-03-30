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拚國旅 高雄11商圈和70 家旅宿業者聯手推打卡優惠

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左三）、立委李昆澤（左一）為高雄「2021春旅商圈觀光節」宣傳。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（左三）、立委李昆澤（左一）為高雄「2021春旅商圈觀光節」宣傳。記者楊濡嘉／攝影

為了爭取國旅遊客，高雄市商圈、旅宿業者聯手在4月推出「2021春旅商圈觀光節」，商圈打卡可以獲得50元到100元不等的限量消費券，商圈店家各有第2件半價或優惠折扣，70家旅宿業者住宿送下次住宿可使用的300元抵用券。高雄市長陳其邁說，如果是團客到高雄，另有補助，他並教到消費者到相連的幾個商圈打個卡，即可獲得各商圈的消費券，省下荷包。

參加高雄春旅優惠的商圈，有市區的三鳳中街、後驛、長明、大連、中央公園、哈瑪星、鹽埕堀江、蓮池潭等商圈，還有較偏遠的六龜、甲仙商圈，以及第一次納入的鳥松家具商圈。市議員邱俊憲說，鳥松家具商圈在鳥松區公所附近，往楠梓的方向延伸，多是前店後廠的家具直營店，長久以批發為主，家具質材多有口碑，並有客製化家具，以前就有精打細算的消費者到這裡買家具，多能用屬意的價錢買到中意的家具。

市區的商圈中，長明、大連和哈瑪星商圈的限量消費券每券100元，其他商圈每券50元。六龜和甲仙商圈屬南橫三星商圈，六龜商圈到指定店家拍照打卡送限定泡湯優惠折價券，每券100元，限量500份；甲仙商圈送給打卡的消費者在地特產芋頭冰球，也是限量500份。

高雄市旅館公會和觀光局邀集參加這次春旅行銷活動的70家旅宿業者，以「感謝有你．雄愛高雄」的主題推出300元抵用券，到4月30日止，只要入住這70家飯店、汽車旅館，一房可獲贈一張，下次入住這70家任何一家，即可折抵住宿費，而且可使用到6月底。

陳其邁說，到商圈消費，可以多走幾個相鄰商圈，像三鳳中街、長明商圈、後驛商圈連在一起，去拍照打卡，就有機會拿到200元消費券。

大高雄觀光商圈總會長劉昭智表示，要了解「2021高雄春旅商圈觀光節」有那些店家個別推出優惠和70家旅宿業者的名單，可以活動臉書粉絲專頁查看。經發局配合這次的行銷，協助推出微電影和商圈地圖，消費者可取得詳細的優惠訊息。

為爭取國旅遊客，高雄市商圈和旅宿業者聯手推出「2021春旅商圈觀光節」，打出多項優惠。記者楊濡嘉／攝影
為爭取國旅遊客，高雄市商圈和旅宿業者聯手推出「2021春旅商圈觀光節」，打出多項優惠。記者楊濡嘉／攝影
高雄市南橫三星商圈在山區，業者拿出自製農特產品努力爭取遊客。記者楊濡嘉／攝影
高雄市南橫三星商圈在山區，業者拿出自製農特產品努力爭取遊客。記者楊濡嘉／攝影

消費券 六龜 高雄市

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