金門總預算審查遭大砍近20億 縣長楊鎮浯：遺憾難接受

懸了多月的金門縣110年度總預算案，今在縣議會臨時會一片紛亂中完成三讀，縣府預算遭大砍，刪減或凍結近20億元，其中不乏地區重大新興建設，及中央補助計畫，影響甚鉅。對此，金門縣長楊鎮浯表示，深感遺憾及難以接受，將循地方制度法相關機制處理，但後續程序仍需耗費時日，勢必造成部分業務或工程計畫停擺。

議會上午對審查縣府預算，楊鎮浯說，縣府早在去年9月就把總預算送進議會，比法定時間還早，也跟各分組議員進行多次分組預算審查，整個過程中，都沒看到有任何實質討論；在今天的會議當中，也沒有任何實質討論，就以非常快的速度通過，在程序上有一些疑慮，縣府將尋求地方制度的救濟方式，進行後續處理。

楊鎮浯指出，今年的總預算案審查，其中有5億是刪除，有15億是凍結，占金門縣整體預算的6分之1左右，這對整體縣政以及金門鄉親的權益福祉影響非常大，金門縣府會窮盡一切救濟手段來做努力。

楊鎮浯提及，在建設的部分，我們辛苦跟中央所爭取到的13億的補助款，4個地下停車場的預算全都被凍結，還有很多的建設項目也遭凍結，這對整個金門的建設產生重大影響。且我們更擔心的是中央補助款，老在地方審議的過程中，被嚴重的耽誤，導致一些中央補助款都被繳回撤銷，這可能造成中央單位會不願意補助金門。

他強調，將近20億的預算刪除或凍結，對整個整體的縣政運作，以及整個金門地區不管是疫情中的紓困，乃至於說正常的縣務運作都不是一件好事。此外，金酒公司預算，在這一次被刪除或凍結的就有將近10億，其中人事費用也被凍結將近6億，這對整個金酒公司同仁的士氣，還有公司常態運作也會造成一定的影響。

楊鎮浯說，金門最重要的兩個命脈，是金酒公司跟觀光，金酒跟觀光處這兩單位在這一次的預算遭砍，佔了最大的一個比例，我們希望議會能夠再省思，而金門縣政府也會循該有的救濟管道來做處理。