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壽山動物園將自5月底休園到明年10月 整建立體化動線

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市壽山動物園5月底到明年10月將休園整修，之後的參觀動線多由為挑高廊道取代平面步道。圖／高雄市觀光局壽山動物園提供
高雄市壽山動物園5月底到明年10月將休園整修，之後的參觀動線多由為挑高廊道取代平面步道。圖／高雄市觀光局壽山動物園提供

高雄市觀光局壽山動物園為了營造友善參觀環境和動線，將從5月底開始休園整修，觀光局長周玲妏說，明年4月會先開放一部分，整個園區開放要到明年10月。

高雄市長陳其邁參訪新竹市動物園，認同新竹市動物園立體式參觀動線與園區友善環境，也請觀光局擬定整建計畫。周玲妏今天表示，這次整個園區的整建，納入動保、無障礙和親子互動等多方面的考量，將在園區打造立體、無障礙參觀動線，新竹市動物園整建花了3年，壽山動物園預計到明年10月全部完工，速度不算慢。

壽山動物園曾於2009年2月間休園整建了9個月，之後多為颱風過後短暫休園整理維修，今年5月底到明年10月的休園整建，是壽山動物園開園之後的「大修」。

周玲妏表示，這次整建編了5億元經費，明年動物園會給遊客嶄新的參觀視野。

陳其邁曾和規畫整修新竹市動物園的建築邱文傑到壽山動物園構想園區參觀動物整修方向，邱文傑建議從入口處即做挑高1、2樓的廊道讓遊客從高處俯看動物活動情形，廊道下方都是動物活動區，另有進入動物園舍的參觀動線，在不影響動物休息的情況下得以觀看動物收舍後的活動樣態。

高雄市壽山動物園5月底到明年10月將休園整修，之後的參觀動線多為挑高廊道，不是平面步道。圖／高雄市觀光局壽山動物園提供
高雄市壽山動物園5月底到明年10月將休園整修，之後的參觀動線多為挑高廊道，不是平面步道。圖／高雄市觀光局壽山動物園提供

動物園 新竹 觀光局

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