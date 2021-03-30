壽山動物園將自5月底休園到明年10月 整建立體化動線

高雄市觀光局壽山動物園為了營造友善參觀環境和動線，將從5月底開始休園整修，觀光局長周玲妏說，明年4月會先開放一部分，整個園區開放要到明年10月。

高雄市長陳其邁參訪新竹市動物園，認同新竹市動物園立體式參觀動線與園區友善環境，也請觀光局擬定整建計畫。周玲妏今天表示，這次整個園區的整建，納入動保、無障礙和親子互動等多方面的考量，將在園區打造立體、無障礙參觀動線，新竹市動物園整建花了3年，壽山動物園預計到明年10月全部完工，速度不算慢。

壽山動物園曾於2009年2月間休園整建了9個月，之後多為颱風過後短暫休園整理維修，今年5月底到明年10月的休園整建，是壽山動物園開園之後的「大修」。

周玲妏表示，這次整建編了5億元經費，明年動物園會給遊客嶄新的參觀視野。