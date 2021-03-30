聽新聞
test
0:00 / 0:00
壽山動物園將自5月底休園到明年10月 整建立體化動線
高雄市觀光局壽山動物園為了營造友善參觀環境和動線，將從5月底開始休園整修，觀光局長周玲妏說，明年4月會先開放一部分，整個園區開放要到明年10月。
高雄市長陳其邁參訪新竹市動物園，認同新竹市動物園立體式參觀動線與園區友善環境，也請觀光局擬定整建計畫。周玲妏今天表示，這次整個園區的整建，納入動保、無障礙和親子互動等多方面的考量，將在園區打造立體、無障礙參觀動線，新竹市動物園整建花了3年，壽山動物園預計到明年10月全部完工，速度不算慢。
壽山動物園曾於2009年2月間休園整建了9個月，之後多為颱風過後短暫休園整理維修，今年5月底到明年10月的休園整建，是壽山動物園開園之後的「大修」。
周玲妏表示，這次整建編了5億元經費，明年動物園會給遊客嶄新的參觀視野。
陳其邁曾和規畫整修新竹市動物園的建築邱文傑到壽山動物園構想園區參觀動物整修方向，邱文傑建議從入口處即做挑高1、2樓的廊道讓遊客從高處俯看動物活動情形，廊道下方都是動物活動區，另有進入動物園舍的參觀動線，在不影響動物休息的情況下得以觀看動物收舍後的活動樣態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言