議員批財政失控 高市：比較基準誇大短期債務

國民黨高雄市議員鍾易仲投書媒體，批評高雄財政失控中。高雄市財政局今天回應，以單月比較財政基準不正確，會誇大短期債務，與事實不符。高雄市長陳其邁重視債務問題，上任7個月致力財政健全。

鍾易仲投書媒體，批評「高雄財政飆速失控中」，指出陳其邁執政7個月，就讓高雄負債增加新台幣95億。反觀前高雄市長韓國瑜任內18個月，公告債務增加25億，高雄市人均負債則從9萬403元降至8萬9042元。

對此，高雄市政府財政局強調，比較地方政府債務增減，須用年度決算做為比較基準，才正確且一致，而非以單月份實際數做比較，否則韓市府執政時，民國109年2月公告債務2895億元，也較他當政的108年6月2758億元增加137億元。

財政局指出，地方政府年初支付年終、考績獎金等支出，在無大額地方稅收入庫情形下，須透過短期借款調度，導致短期債務上升，到6月因牌照稅及房屋稅收入庫，債務會下降，以高雄市2月數據與前一年6月比較是片面解讀，誇大短期債務。

財政局表示，陳其邁上任後重視債務問題，除爭取中央經費補助及努力招商籌措建設財源外，也加速推動公共建設促參、公有土地開發招商，今年已標脫兩起開發案，可收到總計5.9億元權利金，未來70年每年尚有租金收入及房屋稅稅收。

財政局表示，市府後續陸續推動特貿三都市更新等近30件促參及開發案，有助引進民間投資，帶動高雄市經濟發展，增加稅收，改善財政。